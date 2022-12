El Frente de Todos se retiró de la Legislatura tras ser acusado de no defender la educación pública

escuchar

Los representantes del Frente de Todos (FdT) se levantaron hoy de sus bancas en la Legislatura porteña en plena sesión, luego de que el jefe de Gabinete de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, los acusara de no defender el progreso de los estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires porque “los quieren de rehenes”.

“Algunos dicen que le sacamos al kirchnerismo la bandera de la educación pública. No es así. La realidad es que nunca la tuvieron porque no les interesa”, aseguró Miguel al presentar su informe de gestión semestral en la Legislatura.

Luego, comparó el modelo de gestión de Juntos por el Cambio con el del Gobierno: “Mientras el kichnerismo reparte planes, nosotros ayudamos a los ciudadanos a que terminen sus estudios; mientras el kirchnerismo defiende los paros o las tomas de escuelas, nosotros sumamos horas y días de clases; mientras el kirchnerismo se ha resistido sistemáticamente a evaluar, nosotros medimos los conocimientos de los estudiantes”.

En ese sentido, el funcionario porteño remarcó que el objetivo de las evaluaciones es buscar el progreso de los jóvenes, “No lo hacemos para estigmatizar, al contrario, lo hacemos para identificar los problemas y resolverlos porque condicionarlos sería privarlos de una educación de calidad que les permita conseguir un trabajo y progresar en sus vidas”.

Luego, siguió con su discurso directo: “Al kirchnerismo no le importa que los chicos pasen de año por decreto o salgan de la secundaria sin conocimientos necesarios. No le importa que los chicos pierdan horas y días de clase. No le importa que esos chicos el día de mañana no consigan trabajo y tengan que vivir de los planes”.

Tras ello agregó: “¿Saben por qué no les interesa? No les importa porque en el fondo no les conviene, les conviene que la gente los necesite y los ciudadanos se conviertan en rehenes de los planes y del Estado. Ese es el modelo que montaron”.

Fue entonces que durante estas afirmaciones, los integrantes del bloque opositor en la Ciudad se levantaron de sus bancas y dejaron el recinto en repudio de los dichos.

“Es una falta de respeto, un ataque a nuestro espacio político. Es evidente que están en campaña, ordenando su interna”, dijo Victoria Montenegro (FdT) a Télam al dejar el recinto. Montenegro también afirmó que la presentación de Miguel no responde a ninguna de las preguntas que le envió el FdT sobre la gestión de gobierno. “Esperábamos un nivel más alto de un funcionario de Gobierno”, declaró.

“Felipe, te hubieras hecho el picante con Patricia Bullrich en vez de venir a hacer un papelón a la sesión legislativa”, apuntó Juan Manuel Valdés, legislador porteño por el Frente de Todos.

“Vinimos a escuchar un informe de gestión del Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y en lugar de eso nos encontramos con un discurso lleno de agresiones y provocaciones y el lanzamiento de campaña de cada uno de los candidatos que patrocina Horacio Rodríguez Larreta. Miguel está desesperado porque son todos candidatos menos él. Es lamentable que tenga que llamar la atención con hechos tan patéticos como este”, concluyó Valdés.

En diálogo con este medio, Valdés sumó: “Se lo dije a los gritos en el recinto antes de retirarnos. No tiene que ver con la educación, nos fustigó en un acto electoral y le faltó el respeto a nuestro espacio. Habló como jefe de campaña y no como Jefe de gabinete. Es tan intrascendente que la prensa no estaba. No vino a responder, vino a agredir. No hablo del presupuesto a diferencia de lo que siempre se hizo. Queremos saber si el año que viene va a haber gestión o simplemente campaña de los candidatos del oficialismo”.

En tanto, Miguel, consultado por LA NACION, tras la polémica, dijo: “No escuché, hubo gritos y cortes en el audio. Hice lo que hago cada semestre y el 90% le dedique a informar sobre la gestión y les marqué algunas diferencias sobre la educación. Lamento que se hayan levantado y no hayan cumplido con sus obligaciones legislativas. Siempre los escucho, escucho sus críticas, el tema de la educación fue una situación muy puntual, de dos o tres párrafos de mi informe”.

Sobre el destino de fondos de la Ciudad a la campaña, Miguel respondió: “Es un disparate. Presentamos un presupuesto con déficit 0, con la responsabilidad que siempre mantuvimos con respecto al balance de las cuentas públicas. Lamento la falta de tolerancia y de respeto”.

Felipe Miguel comenzó a las 9.50 con el repaso de los ejes de la administración de Horacio Rodríguez Larreta y, después de destacar la sanción del presupuesto “realista” para el 2023, remarcó “la calidad y la inversión educativa crecen año a año en la Ciudad”.

Al respecto, destacó la labor de la ministra de Educación, Soledad Acuña, al decir que el presupuesto en esa área “crece por el trabajo de un equipo de gobierno, pero, sobre todo, por la conducción de una ministra que va al frente, y que es un orgullo que sea una de las precandidatas para la sucesión en la Ciudad”.

