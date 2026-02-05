En La Libertad Avanza descartan por ahora intervenir el partido en Río Negro, pero esperan que Villaverde se corra

La Libertad Avanza (LLA), el partido del oficialismo nacional que conduce Karina Milei, descarta por ahora la intervención de la fuerza en Río Negro, pese a la creciente presión interna para desplazar a la diputada Lorena Villaverde, quien perdió apoyos en la Casa Rosada después del escándalo por sus supuestos nexos con el narcotráfico.

Según anticiparon desde la cúpula de LLA, la hermana del Presidente y los Menem todavía no definieron qué hacer con Villaverde, actual presidenta del partido de Milei en Río Negro. Si bien admiten que hay un conflicto en el distrito, los jefes libertarios consideran que la intervención no es un camino viable por el momento.

“Por lo menos no como una primera movida”, advierten no obstante en el frente comandado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Con optimismo esperan a que Villaverde, titular de la seccional rionegrina, renuncie en buenos términos para evitar los requisitos que requeriría una intervención de las autoridades nacionales.

En el entorno de Villaverde consideran que no existen causas formales que justifiquen una intervención del partido. “Lo demás forma parte de especulaciones de la vieja política y de personas que carecen de representatividad”, aseveran.

Villaverde tiene mandato como diputada hasta 2027. En diciembre último, no pudo asumir como senadora -fue electa en las legislativas de octubre- por la resistencia de la oposición a acetar su incorporación al cuerpo ante las acusaciones de narcotráfico.

El sábado pasado, se reunió LLA de Río Negro en asamblea y votó por mayoría que el presidente del Congreso partidario sea Ignacio Viñals, titular del PAMI en el distrito y un dirigente cercano al senador Enzo Fullone, que asumió en lugar de Villaverde en la Cámara alta. Para ello, se desplazó a Julián Goinhex, mano derecha de Villaverde y antiguo colaborador de la familia Soria.

Además, el plenario avanzó en cambios a los órganos de control interno. Uno de ellos fue la designación del empresario farmacéutico Roberto Zgaib al frente de la comisión revisora de cuentas. Se trata de un miembro fundador del Pro local, quien ya había denunciado presuntas irregularidades por parte de Villaverde y hoy sería uno de los candidatos para reemplazarla.

“La gente no nos votó para reemplazar la casta por una versión más prolija de lo mismo”, se quejaron en el sector de Villaverde por las designaciones. Apuntan a un conflicto de intereses, ya que los designados tendrían intereses privados vinculados al Estado o relaciones comerciales activas con organismos públicos. “Algunos quieren disfrazarlos de ‘técnicos’”, alegan.

“El candidato natural [para conducir LLA en Río Negro] sería Enzo Fullone”, aseguran en el entorno del senador tras el reordenamiento partidario. Es que el legislador nacional tendría en su favor dos tercios del consejo —una suerte de ejecutivo de ocho miembros— y del congreso de 23 escaños en total. Es decir, Fullone estaría conduciendo el proceso administrativo del cuerpo colegiado del partido, según sus allegados.

Sin embargo, la línea sucesoria establecida por la carta orgánica del partido ubica a Damián Torres como sucesor de Villaverde. Torres, quien en su momento fue primer vocal, asumió como vicepresidente del partido por otra baja. Es por eso que algunos partidarios ven con extrañeza una eventual asunción como titular, al no tener un alto nivel de aceptación en la militancia.

Durante más de una década, los argentinos vivimos acosados por dos grandes males: la inflación y la inseguridad.



Durante más de una década, los argentinos vivimos acosados por dos grandes males: la inflación y la inseguridad.

Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, la inflación dejó de ser un problema central. Pero la inseguridad todavía sigue siendo una amenaza diaria para…

“El nombre no está todavía”, sentencian de todos modos colaboradores de los altos mandos de LLA a nivel nacional.

Más allá de la interna, los sectores de Villaverde y de Fullone coinciden en su rechazo a una eventual intervención de su partido. “Pretender modificar conducciones o correr personas ‘a dedo’ es una práctica de la vieja política”, plantean. Y bromean: “si nos intervienen, nos pareceríamos al Partido Justicialista”.

En el lado de Fullone aprovechan el deterioro de la imagen de Villaverde, en parte por una investigación de LA NACION que reveló sus antecedentes judiciales en Estados Unidos, donde fue condenada y estuvo presa por narcotráfico en un proceso que luego quedó sin efecto. Es que así, lograron designar a personas cercanas al senador en órganos clave en LLA de la provincia. “El partido democráticamente viene bien”, reconocen.

Ayer por la tarde, Villaverde visitó tres veces la Casa Rosada como parte de su “agenda institucional”, dijeron fuentes de su entorno. Según pudo saber LA NACION, su último encuentro fue con Eduardo “Lule” Menem, una pieza clave del armado libertario nacional. Y la charla se produjo bajo un fuerte hermetismo.

Tras la intensa jornada en Balcarce 50, allegados de la diputada -cuyo sueldo y aguinaldo están embargados por un juez, producto de otra denuncia en Bariloche— dicen que continuará trabajando como parte del proyecto del presidente Javier Milei.

En la Cámara alta, colaboradores de Fullone sostienen que, bajo “condiciones normales”, Villaverde seguiría en su cargo tanto de diputada como de titular del partido provincial.