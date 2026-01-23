Weretilneck se reunió con Adorni y Santilli en la Casa Rosada, y antes se encontró con Santiago Caputo

Cuando parecía que la Casa Rosada estaba lista para entrar en el receso habitual del fin de semana, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, llegó este viernes para una serie de reuniones y distintos integrantes de la mesa política se movieron por los pasillos de Balcarce 50.

La aceleración de estos encuentros se produce a poco más de una semana para que comiencen las sesiones extraordinarias, el 2 de febrero, en las que el Gobierno tiene como meta principal lograr la aprobación de la reforma laboral.

Weretilneck -el primer gobernador en adherir al RIGI y quien tiene como meta desarrollar la minería en su provincia- llegó para reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien busca adeptos para la reforma en el mundo laboral que mandó Javier Milei al Congreso.

Esta vez se sumó al encuentro el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que no había participado de los otros mitines de verano de Santilli porque estuvo con tareas online desde su casa.

Pero ese cara a cara con los funcionarios nacionales estaba pautado para las 16.30 y Weretilneck arribó a Balcarce 50 más temprano, antes de las 15.30. Al llegar, el rionegrino se internó en la oficina del estratega Santiago Caputo, que hasta el momento estaba corrido de las conversaciones con los mandatarios provinciales, según dicen, para evitar un desorden de interlocutores o resquemores en el nuevo esquema de poder libertario.

La explicación oficial desde la provincia a LA NACION fue que las agendas estaban coordinadas así -que primero Weretilneck viera a Caputo, y después a Adorni y Santilli- y que todos los interlocutores estaban al tanto. Así, la Casa Rosada busca alejar suspicacias.

Para evitar cortocircuitos, a la vez, en el entorno del asesor suelen siempre alegar que interviene en las charlas solo cuando se lo piden.

Weretilneck llegó a la oficina del estratega junto a su pareja, Andrea Confini. Según pudo saber LA NACION entre los temas de conversación figuró el presente de YPF.

Antes de los comicios nacionales, en septiembre de 2025, la pareja del gobernador dejó su cargo como secretaria de Energía y Ambiente provincial, y fue promovida a directora titular de la petrolera a través de un decreto del gobierno nacional, en un momento en el que iba como candidata número dos a senadora por su provincia, por la fuerza que lidera su marido.

Eso levantó suspicacias en el kirchnerismo, pero en el Ejecutivo provincial negaron cualquier acercamiento con los libertarios y dijeron que se vinculaba al reglamento de la compañía y a la participación de las provincias que tienen injerencia en el sector.

En ese momento, se determinó que el mandato de Confini se extendiera hasta la asamblea de accionistas de la empresa de este 2026, momento en que se deberá definir si se renueva o no el nombramiento. Esa asamblea suele hacerse todos los años en abril. Fuentes consultadas por este medio, de todas formas, señalaron que no se debatió la permanencia o no de Confini en este puesto jerárquico, sino que se habló de proyectos e inversiones.

Hoy Weretilneck también firmó con Horacio Marín, presidente de la empresa, un acuerdo sobre GNL.

Junto al gobernador de Río Negro, @WeretilneckOK, firmamos el acta acuerdo que establece el marco regulatorio y de cooperación institucional para impulsar el desarrollo del proyecto #ArgentinaLNG. Este es un paso clave que nos permite avanzar en una iniciativa estratégica que… pic.twitter.com/fpeLow50Xt — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) January 23, 2026

Con Caputo -en base a lo que averiguó LA NACION de voces al tanto- Weretilneck debatió las oportunidades de desarrollo minero en su territorio y sobre todo en relación con el uranio. Fuentes de la Casa Rosada destacaron los avances no solo en materia de desarrollo científico sino también en cuestiones normativas que tiene la provincia para promover proyectos de esta índole.

Por eso, los equipos del estratega se comprometieron a tender un puente entre Weretilneck y Federico Ramos Nápoli, el recién designado secretario de Asuntos Nucleares.

A las 15.45, a la vez que avanzaba el encuentro en las oficinas del ala Martín Fierro, dio el presente en la Casa de Gobierno la secretaria general, Karina Milei, con su nuevo look con rulos airados que ya vistió en Davos.

Apenas minutos después llegó su principal articulador político, Eduardo “Lule” Menem, de remera negra. Por estos pasillos ya circulaba desde más temprano el secretario de Relaciones Parlamentarias, Ignacio Devitt, que responde a Adorni.

Puntuales, a las 16.30, Weretilneck y Confini salieron de las oficinas de Santiago Caputo y partieron hacia la zona del Ministerio del Interior para ver a Adorni y Santilli.

Con orígenes peronistas y ahora al comando de una vertiente provincialista, Weretilneck fue invitado a la reunión de Milei con gobernadores tras las elecciones de octubre y también había estado con la dupla Adorni-Santilli, en la Casa de Gobierno, en noviembre.

El gobernador esperaba este viernes qué tendrían para plantearle los funcionarios nacionales, pero traía reclamos por rutas y trenes. Por estas horas, Santilli intenta conseguir respaldo a la reforma laboral, el principal objetivo del Gobierno para las extraordinarias.

Apoyo a la reforma, pero sin peso en el Congreso

Según dijeron desde el Gobierno en una publicación en la cuenta de X de la Jefatura de Gabinete, el mandatario provincial y los dos funcionarios coincidieron durante la reunión “en la importancia” de que el proyecto de reforma laboral “avance en el Congreso” para así “promover el empleo formal”.

“Coincidieron en que el proyecto es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”, dijeron desde el Ministerio del Interior y acotaron que los tres dirigentes están convencidos de que esto “contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo”, al contrario de lo que plantean los gremios y los detractores de la iniciativa.

No obstante, perjudicado por la disputa entre libertarios y kirchneristas, Weretilneck no pudo colar ni senadores ni diputados en las últimas elecciones, por lo que se reducen así las posibilidades de que oficie sobre los legisladores de su provincia para darle votos a la Casa Rosada en el Congreso.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron en Casa Rosada al Gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck.



Durante el encuentro coincidieron en la importancia de que el proyecto de Ley de Modernización Laboral… pic.twitter.com/5kBut4OtiE — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) January 23, 2026

Esto incluso -y a pesar- de que la boleta de LLA en su territorio estuvo encabezada por Lorena Villaverde, quien se vio envuelta en un escándalo por acusaciones de narcotráfico en su contra, que ella negó, al punto de que no pudo asumir en la Cámara alta y se quedó en Diputados, donde todavía tenía dos años más de mandato.

Weretilneck tampoco se amalgamó con la tercera vía que conformaron algunos gobernadores en Provincias Unidas (PU).

En la votación del Presupuesto, tras la primera ronda de Santilli con gobernadores a fines de 2025, los senadores rionegrinos Martín Soria y Ana Inés Marks, los dos de UP, votaron negativo. Enzo Fullone, que reemplazó a Villaverde en su banca, fue por la positiva.

De los diputados de Río Negro, Sergio Capozzi, ex Pro y ahora integrante de PU, se abstuvo; mientras que Marcelo Mango y Adriana Serquis, los dos de UP, lo rechazaron.

Por su parte, Villaverde y Aníbal Tortoriello, de LLA, votaron a favor.