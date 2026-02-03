Lorena Villaverde visitó la Casa Rosada en medio de las dudas sobre si continúa como presidenta de LLA en Río Negro

La diputada nacional de Río Negro Lorena Villaverde visitó la Casa Rosada este martes, según pudo constatar LA NACION, que la vio ingresar por la explanada vestida con traje blanco, zapatos stilettos y cartera del mismo tono. Villaverde sonrió cuando se dio cuenta que este medio le estaba tomando una foto. En su entorno dijeron que estuvo tres veces en Balcarce 50 a lo largo de la jornada.

La electa senadora, que no pudo asumir porque el cuerpo no le dio aval después de que volviera a los medios su pasado como detenida en Estados Unidos por narcotráfico -una acusación que ella niega y por la que ya tiene los cargos retirados-, retuvo su banca en Diputados, donde cuenta con dos años más de mandato, hasta 2027.

Su visita a la Casa Rosada ocurre justo en el mismo momento en que se generó ruido sobre su continuidad o no al frente del partido en Río Negro. A pesar de los escándalos públicos que atravesó, hasta ahora Villaverde siguió al frente de la filial libertaria en su territorio. Sin embargo, en los últimos días se dieron una serie de movimientos que la dejaron cada vez más cercada en la conducción.

Cuando arribó la última de las tres veces, la diputada nacional fue recibida por personal que trabaja en las oficinas de Eduardo “Lule” Menem, una pieza clave del armado libertario nacional y ladero principal de la secretaria general y mandamás de LLA, Karina Milei, quien también pasó el martes con tareas en la Casa Rosada.

Ante la consulta de LA NACION sobre el motivo de su desembarco en Balcarce 50, cerca de la diputada nacional aseguraron que tuvo “distintas reuniones” y que por eso visitó la sede de gobierno “tres veces” en el día. “Es su agenda institucional”, alegaron.

Mientras tanto, en el Gobierno y a nivel partidario todo fue hermetismo. Una fuente legislativa de alto peso en el mundo libertario y que está al tanto de los movimientos del partido comentó a LA NACION que “es probable” que exista una intención de las autoridades nacionales de remover a Villaverde como presidenta de LLA en la provincia.

En Río Negro toma protagonismo Enzo Fullone, que la reemplazó en el Senado cuando ella no pudo asumir. Asimismo, en medio de las dudas sobre la continuidad de Villaverde, el vicepresidente de LLA en la provincia, Damián Torres, habló ayer sobre la necesidad de hacer una renovación partidaria en ese territorio y dijo en la Radio Seis local, citado por Bariloche 2000, sobre Villaverde: “No puede seguir siendo la cara visible del partido porque indudablemente generó bastantes consecuencias toda la situación [pública que la afecta]. Eso está más que claro”. Ante el verticalismo de LLA, sería al menos llamativo que Torres vertiera estas declaraciones como cuentapropista y sin un aval nacional.

También diario Río Negro contó el sábado que desplazaron de la conducción del Congreso de LLA de Río Negro al sector que responde a la diputada.

El principal problema que atravesó Villaverde fue una causa que tuvo en Estados Unidos. Tal como reveló LA NACION, la representante libertaria fue detenida y condenada por narcotráfico en ese país, pero logró quedar sin ataduras judiciales debido a que la Fiscalía Federal con asiento en el estado de Florida se presentó en 2017 ante la jueza y retiró formalmente los cargos, por el tiempo transcurrido sin lograr avanzar contra la actual diputada nacional.

Durante la campaña, a Villaverde también la vincularon con Claudio Ciccarelli, primo del narco Fred Machado, extraditado en noviembre a Estados Unidos y quien tuvo relación con el exdiputado libertario José Luis Espert, que debió dar de baja su candidatura cuando se descubrieron los detalles de ese ida y vuelta.

Desde el entorno de la diputada, en octubre de 2025 ante este medio negaron cualquier acusación en su contra y dijeron: “En Estados Unidos basta con estar en el lugar equivocado para quedar involucrado”. Esa fue la postura que siempre mantuvieron en sus cercanías: que “no tuvo ningún tipo de estupefaciente en su poder” y que “no tiene vínculos con el narcotráfico”, además de alegar que no contaba con “ningún impedimento” para asumir en el Senado -algo que finalmente no ocurrió-.

En las últimas elecciones, Villaverde consiguió para LLA la banca de la minoría por Río Negro. Sin embargo, en la sesión preparatoria donde juraron los senadores electos, el título de Villaverde fue devuelto a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ella, que había renunciado a su banca en Diputados para asumir en el Senado, retiró esa renuncia y se quedó en la Cámara baja.

Este martes, ya arrancadas desde ayer las sesiones extraordinarias en el Congreso, también circularon por los pasillos de Balcarce 50 el jefe de la bancada de diputados libertaria, Gabriel Bornoroni; y el diputado nacional cordobés Gonzalo Roca. Ambos presidente y vice de LLA en Córdoba. Fuentes oficiales aseguraron a LA NACION que no compartieron la reunión con Villaverde.

En un día de movida actividad política, también recorrieron los despachos de la Casa Rosada la senadora Nadia Márquez, que junto a Karina Milei le dieron la bienvenida oficial a LLA al ex radical (en el último tiempo con peluca) Pablo Cervi, también integrante de la Cámara alta, que quedó afiliado a la organización violeta.

Tanto Bornoroni como Roca y Márquez forman parte del círculo de legisladores de mayor fidelidad a los primos Menem, que a su vez tienen línea directa con la hermana presidencial.