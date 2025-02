En La Libertad Avanza ven difícil un acuerdo electoral con Pro, pero aguardan gestos del macrismo

El posible acuerdo entre La Libertad Avanza (LLA) y PRO está “en punto muerto”. Para algunos, muy lejano. Para otros, desde las filas libertarias, si se llega a dar será casi como una “consecuencia lógica” de la situación de debilidad en la que creen que está el espacio liderado por Mauricio Macri, según las encuestas que se manejan en Balcarce 50 y que muestran números favorables al oficialismo libertario.

“A nosotros no nos cambia ir juntos, a ellos sí. Ir solos los dejaría en evidencia de que no tienen más que un porcentaje muy residual”, dicen desde la sede de Gobierno. Cerca del exmandatario descartan esa versión, pero apuntan a que pese a los dichos públicos “(del presidente Javier) Milei de avanzar en un acuerdo, no hay voluntad de hacerlo” .

Como está dado el tablero, la incertidumbre se extiende a la provincia de Buenos Aires. De una y otra orilla coinciden en que se trata de “la madre de todas las batallas” para ganarle al kirchnerismo. Milei ya marcó que quiere que allí compita José Luis Espert, cerca del exmandatario recuerdan cuando el legislador apoyaba a Horacio Rodríguez Larreta para darle batalla al libertario.

José Luis Espert firmó esta semana su afiliación a La Libertad Avanza X / @SPareja_

En Pro consideran muy importante llegar juntos. En LLA, las voces se dividen. Mientras que hay quienes creen que se debería llegar a un acuerdo “si o si”, otros, muy cerca del presidente, lo relativizan. “No compro la premisa de que hay que ganar la provincia. La único que vale es cubrir las bancas. Y hoy por hoy, LLA llegaría al piso de entre 15 y 16 diputados nacionales” , dijo una importante fuente de la Casa Rosada.

“Para llegar a un acuerdo, sí o sí, que firmen y que estén de acuerdo con la agenda de Javier Milei. Preferimos perder a hacer un acuerdo con gente que no esta de acuerdo con nosotros. Por lo tanto, exigimos a quienes nos quieran acompañar, que nos demuestren que realmente respetan la agenda del presidente . Porque los que pensamos parecido tenemos que rebajar juntos y en forma coordinada”, completó la misma voz.

En el Gobierno dicen que el escenario ideal es “llegar con la marca que juegue por sí sola” y que cuando Milei habló de ir juntos en todos lados o en ninguno, se refirió a “que los que pensamos parecidos tenemos que ir juntos. El tema es hacerlo de forma coordinada”, aseguran en la Rosada.

Desde allí ven el principal escollo en esa eventual coordinación en la relación con Pro lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, con la figura de Jorge Macri. Sostienen que con la contratación del consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí cruzó un umbral. “Nos tocaron el traste. Contrató al tipo que dijo las peores barbaridades de Javier Milei”, graficó una importante voz de la sede de Gobierno. “Si quieren algo van a tener que tener gestos con nosotros. ¿El primero? Echar a Gutiérrez-Rubí” , dicen.

Antoni Gutiérrez Rubí, el consultor catalán de Jorge Macri que inquieta a los libertarios

Gutiérrez-Rubí fue quien comandó la estrategia electoral del exministro de Economía Sergio Massa rumbo a las presidenciales 2023 y que en las filas libertarias no tienen duda que llevó adelante una “campaña sucia”. La misma que creen que ahora “reedita” para Uspallata, la sede del gobierno porteño. “Es un tema personal” , insisten cerca del Presidente para cuantificar la molestia que hay con el tema.

El alcalde, en diálogo con la señal TN, defendió al catalán y se refirió al tema. “Los desafíos que tenemos como país y coincidencias tienen que estar por arriba de eso”, dijo sobre la molestia por la contratación. A lo que agregó: “Nunca aceptaría que un gobierno mío u asesor, haga campaña sucia” y apuntó al “equipito de Brasil”, que también trabajó con Massa, por esas acusaciones. “No es Antoni. Él jamás me vino a proponer una campaña sucia. Yo no la aceptaría” , consignó, al tiempo que no descartó que la elección nacional pueda ser en acuerdo con los libertarios, pese a que la Ciudad va desdoblada.

“Es un profesional, un consultor. Asesoró gente en todos los lugares del mundo y es un excelente estratega. No es cierto lo que se le atribuye lo de la campaña sucia”, defienden desde Uspallata. Allí también apuntaron a los los profesionales brasileros que también participaron de la campaña de Massa como responsables de la campaña sucia y aseguran que ellos nunca respondieron a él. En la Casa Rosada insisten en que sí.

Jorge Macri en una entrevista con La Nación Valeria Rotman

“Es un estratega. Nunca habló de campaña sucia”, sostienen cerca del alcalde porteño. Y apuntan a que el catalán habla de tener como objetivo un voto dual. Que en mayo apoye Jorge Macri y en octubre a Milei. “No vamos por un ataque a Milei”, juran.

Desde el corazón libertario, detrás de la contratación del catalán ubican no solo al alcalde, sino también a Mauricio Macri. Cerca de él directamente se ríen ante el señalamiento. “ Es tan pobre el argumento que no se puede creer” , dicen y agregan que creen que el Gobierno pone “excusas” para no avanzar en un acuerdo, pese a las invitaciones públicas que hizo el mandatario. La última de ellas, en enero pasado.

La marca libertaria

Lejos de un escenario de acuerdo, el Gobierno se muestra convencido del peso e influencia del “sello y la marca”. “Vota violeta, vota Milei” , dicen en la Casa Rosada que es la idea sobre lo que debería pasar en los próximos comicios. No piensan ceder ninguna de esas cosas.

Respecto del anuncio de Milei de confirmar su voluntad de que Espert sea candidato en provincia de Buenos Aires, en el Gobierno creen que eso “no obstruye nada” de lo que eventualmente se pueda construir con el macrismo. Desde Pro van en esa misma línea porque aseguran que aún no se habló nada con el Gobierno. “Si no hay coordinación, por qué nos tendrían que consultar?”, replican.

El diputado nacional Diego Santilli y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, presionan por un acuerdo electoral entre Pro y La Libertad Avanza

“No le van a dar la cabeza de lista a alguien de afuera. Acá lo que tiene que imperar es la idea de que el que gana conduce y el que pierde, acompaña” , dijo un asiduo visitante de la Casa Rosada en relación al esquema de fuerzas entre LLA y Pro. En las filas de Gobierno también vieron un guiño de Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, con una fotografía que en Casa Rosada se leyó como un “fuerte mensaje para Mauricio”, decían. “Si vamos juntos en este 2027, ganamos la provincia”, dijo Santilli.

“Estamos convencidos de que hay que trabajar en sintonía con La Libertad Avanza para sacar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, su última guarida, donde cada día los argentinos sufrimos un nuevo homicidio. Es el momento de priorizar una provincia normal ante las mezquindades personales : si vamos juntos este año, en 2027 ganamos la Provincia y terminamos con los K”, dijo Montenegro. Todo se da en la antesala de la reunión que el próximo 17 de febrero tendrá la mesa de PRO porteño.

Las declaraciones cayeron muy bien en la Casa Rosada, donde están atentos al goteo que puede seguir habiendo desde Pro a LLA. Están convencidos de que la suerte está de su lado y que, independientemente de que haya o no acuerdo, el país “terminará pintado de violeta” .

Cecilia Devanna Por