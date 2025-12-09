En la mira judicial. Un club nuevo, con un estadio que lleva el nombre de Tapia y la camiseta de Sur Finanzas

El último objetivo de los 33 allanamientos ordenados por la Justicia es el estadio denominado “Claudio Chiqui Tapia”. No se trata de la cancha de Barracas Central, sino de la sede de Estrella del Sur, un club con menos de 20 años de vida, que cultivó un vínculo de admiración a la actual gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, y lleva en su camiseta el logo de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo.

El club del Ascenso estaba afuera de todos los radares. En el estadio que lleva el nombre de Tapia hace de local Estrella del Sur, un equipo del partido de San Vicente que logró el salto a la “C” en octubre de 2024. En ese momento la AFA le dedicó un posteo: “Gran campaña, con invicto incluido hasta el momento, para el conjunto de Alejandro Korn, que obtiene su merecido derecho a participar en el Torneo de Primera División C en el 2025″.

Ariel Vallejo y Estrella del Sur

La investigación judicial llegó a Estrella del Sur porque es uno de los clubes del Ascenso que recibió aportes de Sur Finanzas. La camiseta del club exhibe el logo de la financiera de Vallejo, investigada por presunto lavado de dinero.

Desde que LA NACION reveló el primer expediente judicial vinculado a Vallejo, el 2 de noviembre pasado, su empresa sólo emitió un comunicado en el que habló de “acusaciones infundadas”.

Como en otros clubes, Vallejo se involucró en el crecimiento de Estrella del Sur y utilizó esa relación para vincularse con la política. En sus redes compartió una foto junto al intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y la camiseta del club. La publicación dice: “Desde Sur Finanzas reafirmamos nuestro compromiso con el crecimiento de los clubes y la construcción de espacios donde los sueños se hacen realidad en equipo”. Ese día, el club disputó un partido contra Camioneros, el club de los Moyano.

Estrella del Sur y Vallejo también tienen otro punto en común: su perspectiva sobre la gestión de Tapia al frente de la AFA. El club de San Vicente posteó distintos mensajes en apoyo al mandamás del fútbol argentino.

Allanamientos en la Sede de Viamonte de la AFA, por el Caso Sur Finanzas Tadeo Bourbon

El 29 de marzo de este año, Estrella del Sur recordó el octavo aniversario de Tapia al frente de la AFA: “!Gracias Chiqui por estos ocho años de crecimiento y compromiso con nuestro fútbol!”.

Antes de ese aniversario, en octubre de 2024, Estrella del Sur también le dedicó palabras a la dirigencia de la AFA: “Ratificamos nuestro apoyo incondicional a la actual conducción de la Asociación del Fútbol Argentina y al Consejo Federal, encabezados por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, Pablo Toviggnino, Javier Treuque y Dante Majori.”, sostuvo en una publicación, previa a la reelección de Tapia.

El club de San Vicente nació en marzo de 2006. En unos meses va a cumplir sus primeros 20 años de vida. Arrancó el año pasado en la última categoría y en el segundo torneo ya logró el ascenso a la Primera C.

El apoyo de Estrella del Sur a la gestión de Claudio Tapia al frente de AFA

El operativo en el estadio de Estrella del Sur es parte de una ola de allanamientos ordenados por el juez Luis Armella, que instruye una causa contra el club Banfield que luego se alimentó con el contenido de la denuncia presentada por la DGI. Además de los clubes, también hay operativos en la sede la AFA y en las oficinas de la Superliga.

El fisco acusó a Sur Finanzas PSP de presunto lavado de dinero y y habló de transferencias por $818.000 millones. Entre los sujetos a cargo de esas transferencias identificó a contribuyentes no confiables, que se encuentran en el registro de emisores de facturas apócrifas, sujetos no categorizados y monotributistas con escasa capacidad económica. De ahí proviene el concepto de “ejército de soldaditos”, utilizado por uno de los investigadores de la DGI.

Dentro del listado de transferencias que forma parte de la denuncia del fisco también se encuentran los clubes. San Lorenzo encabeza el ranking con $660 millones. LA NACION ya había revelado que Sur Finanzas le prestó al club que preside Marcelo Moretti más de $1600 millones y le giró un adelanto de $300 millones que, según autoridades de la institución de Boedo, fue gestionado por AFA.

En el anexo también aparece Racing Club, con $100.005.990. Con la Academia, el dueño de Sur Finanzas ya tenía un vínculo comercial y hasta se ilusionó con tener alguna injerencia en la política interna del club. Durante la gestión del expresidente Víctor Blanco, Vallejo firmó un contrato para ser uno de los principales sponsors de la camiseta. La inversión inicial fue de US$1 millón, según un documento al que accedió LA NACION.

La fiscal federal Cecilia Incardona reveló al impulsar la denuncia que a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP se hicieron transferencias con varios clubes. Además de San Lorenzo y Racing, mencionó a Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew.

De ese listado de clubes del Ascenso, solo aparece el monto de las transferencias de Temperley, con apenas $4.119.400, y de Morón, con otros $453.990. Del resto, no figura la cifra, según pudo constatar LA NACION.

En el anexo de personas jurídicas que mandó la DGI también aparece Argentinos Juniors, según pudo comprobar este medio, el club que preside Cristian Malaspina, con $200 millones transferidos.

Aunque forman parte de las transferencias señaladas por la DGI, los clubes hasta ahora no fueron denunciados. Las principales sospechas del Fisco y de la Justicia apuntan a otros movimientos.