En la política de La Matanza creen que El Dipy tendrá bajo impacto en la pelea electoral

La política de La Matanza no se sacudió con el anuncio de Javier Milei , que ayer confirmó que su candidato a intendente en ese decisivo distrito bonaerense será el cantante Darío Martínez, conocido como “El Dipy”. Tanto en el peronismo como en la oposición evalúan que el flamante postulante tiene impacto mediático, pero escasa influencia electoral como para afectar con su presencia el desempeño de los candidatos locales del Frente de Todos o de Juntos.

En el oficialismo matancero, encolumnado detrás del intendente Fernando Espinoza, relativizan la relevancia del anuncio de La Libertad Avanza. “ No tiene inserción territorial, tiene inserción mediática. Generalmente, la inserción mediática influye en el primer cordón [del distrito, los barrios más cercanos a la Capital], no en el resto. Milei tiene votos, pero él, no lo sé. No le doy mucha entidad y al voto Pro no sé si lo afectará”, indican a LA NACION desde ese sector.

Al poner reparos sobre el despliegue que pueda lograr Milei, en el peronismo de La Matanza repasan la dotación de personal para controlar la votación en el distrito y calculan en 4000 los fiscales a reunir.

“Es una pavada. Ya quisieron hacerlo con [el exárbitro de fútbol Javier] Castrilli. En La Matanza, si no tenés aparato, el candidato no tiene sentido. Y ese aparato lo tienen solo el intendente y Cambiemos ”, afirma una fuente del justicialismo matancero no alineada con Espinoza, que sostiene que “ni por casualidad” El Dipy puede captar votos de Juntos.

La oposición tampoco se mostró inquieta por la oficialización del postulante de La Libertad Avanza. “Es un candidato más de los que hay en La Matanza. No creo que nos afecte, somos un voto más político. El Dipy y Milei están en un voto marginal”, subraya Héctor “Toty” Flores , presidente del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante y uno de los precandidatos a intendente por ese sector. “Creo que va a afectar entre quienes no quieren votar o votaban al kirchnerismo”, añade.

Héctor "Toty" Flores, concejal de La Matanza por Juntos por el Cambio

Para Eduardo “Lalo” Creus, también concejal de Juntos y precandidato a intendente, a La Matanza “se la ha tratado con desconocimiento y escepticismo”. El edil agrega: “ No es algo innovador, no hay espacio político que no haya buscado un famoso en La Matanza. Se necesita algo más que un famoso. Sirve como instalación, pero no creo que genere rédito electoral ”.

No obstante, Creus deja un ofrecimiento para unir fuerzas con Milei a nivel distrital. “Propondría unificar esfuerzos con todos adentro, incluso los famosos, pero con La Matanza en su realidad y su escala provincial. Le propondría a Milei una lista unificada, o una propuesta unificada ”, aclara.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) con el concejal de Juntos, Eduardo "Lalo" Creus

Desde el Frente de Izquierda (FIT) también minimizaron la jugada. “Que se presenten personajes como El Dipy habla de la enorme crisis de los partidos tradicionales. Y lo que avanza es el ajuste, como la enorme crisis sanitaria que se ve en el Hospital de Niños de San Justo. Milei anda en búsqueda de candidatos reaccionarios. [ El Dipy] no tiene ninguna inserción en el distrito, es solo un personaje ”, dice la concejala Natalia Hernández, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).