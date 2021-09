En medio de la crisis del Gobierno, Amado Boudou acompañó a las Madres a la Plaza de Mayo

En medio de la crisis del Gobierno, el exvicepresidente Amado Boudou se mostró esta tarde junto a las Madres de Plaza de Mayo, en la tradicional ronda de los jueves.

La renuncia masiva de funcionarios que responden a Cristina Kirchner, Boudou se dejó capturar con la dirigencia del organismo de derechos humanos. El exvice cuestionó más de una vez las medidas económicas de la administración de Alberto Fernández y criticó también al ministro Martín Guzmán.

El encuentro de Boudou con las Madres de Plaza de Mayo, no obstante, no generó sorpresa: él tiene su programa en la AM del organismo.

El inicio de la crisis

Ayer, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro puso su renuncia a disposición del Presidente. Fue el primero de más de una decena de funcionarios afines a Cristina Kirchner que siguieron el mismo camino.

Así, luego de una jornada de absoluto silencio y cumbres en la Casa Rosada, el Presidente acudió a Twitter. Con un mensaje que buscó imponer su autoridad, Alberto Fernández afirmó que garantizará la unidad del Frente de Todos; aunque no anticipó las medidas que aplicará, ni posibles cambios de Gabinete.

“La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente, para eso fui elegido”, aseguró el primer mandatario, y agregó: “Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos. Seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos”.

Luego de haber dejado trascender que se aceptaría la renuncia de De Pedro, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, lo desmintió. “El Presidente de la Nación no ha aceptado ninguna renuncia de las que se han presentado”, advirtió la funcionaria, en diálogo con la prensa acreditada en la Casa Rosada.

En este sentido, Ibarra remarcó: “La composición del Gabinete está a su consideración y lo va a informar en el momento en que tenga algo para informar”.