En medio de la escalada de violencia en Rosario, Omar Perotti se quejó por los fondos para seguridad que recibe la Ciudad: “La desproporción es grosera”

La escalada violenta en Rosario no cesa, pese a la trascendencia que tomó la situación desde que balearon el supermercado del suegro de Lionel Messi, y esta mañana el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien ya había cuestionado con dureza la falta de atención de la Casa Rosada, se quejó por los fondos que su provincia recibe en comparación con la ciudad de Buenos Aires para seguridad. Así, tocó de manera indirecta al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Es una asimetría dolorosa, aquí nos arreglamos con lo que tenemos”, aseguró el mandatario peronista.

Durante una entrevista en Radio 2 le expusieron a Perotti un informe confeccionado por la Fundación Apertura, de Rosario, que plantea que la Nación gastó por habitante 22 veces más en la Capital que en Santa Fe, en base a la ejecución presupuestaria de 2022 del Ministerio de Seguridad. Esa investigación menciona que la ciudad de Buenos Aires obtuvo 49.350 pesos por habitante, mientras que el distrito gobernado por Perotti y azotado por el narcotráfico sobre todo en Rosario fue el que menos recursos recibió: solo 2224 pesos per cápita, con un promedio de 8613 pesos por habitante por año en todas las provincias.

Entonces, el gobernador dijo sentir “indignación” ante esto que quedó expuesto en el informe. “Vivir y producir en el interior es más caro. ¿Por qué pagamos la luz, el transporte y el gas con esa diferencia? No me quiero poner en tecnicismos. Algunos dirán: ‘Pero allí en la Capital Federal están las sedes de las fuerzas, abastece a todo el país’. La desproporción es grosera”, enfatizó Perotti, quien comparte sello político con el Ejecutivo nacional, pero supo diferenciarse en varias oportunidades.

Seguro de que “el poco federalismo” es una “de las falencias más grandes de la democracia”, definió este panorama como una “asimetría dolorosa” que tienen los santafesinos.

“Hoy, quien a veces no tiene luz, es el que paga esa cifra irrisoria de los porteños. Todos pagando impuestos también contribuyen a pagar la seguridad de los porteños. Aquí nos arreglamos con lo que tenemos”, afirmó el mandatario del Frente de Todos, que dirigió un mensaje a la Casa Rosada en línea con lo que repitió en los últimos días: “Sin dudas por eso el reclamo de mayores recursos y presencia federal en todos los términos es la que hay que hacer”.

Dijo, también, que el área de seguridad nacional tuvo con Rosario “una relación fría y distante”, en la que hubo un “análisis meramente técnico” de lo que allí ocurre. “Podemos coincidir con que el narcotráfico no se enfrenta solo con más policías o efectivos, pero una transición requiere un acompañamiento fuerte de efectivos, no solo en número, sino en logística, dinámica y tecnología; en marcar que frente a estos delitos federales no dejamos sola a una ciudad, a una provincia”, deslizó el gobernador en un nuevo dardo hacia Alberto y Aníbal Fernández.

“Deseo que eso pueda revertirse y ojalá tras las declaraciones del Presidente en cuanto a que “algo más habrá que hacer” tengamos una respuesta diferente, ayudar a Rosario de una manera mucho más efectiva”, deseó Perotti, que se comprometió a “hacer lo necesario” para que estos nueve meses que le quedan de gobierno en Santa Fe “transiten de la mejor manera”.

