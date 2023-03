Crimen en Palermo: sospechan que fueron dos los delincuentes que participaron del homicidio del joven ingeniero venezolano

escuchar

En el homicidio de Juan Francisco Fernández Acosta, el joven ingeniero en sistemas asesinado de un balazo en la cabeza en Palermo para robarle el teléfono celular, habría participado dos delincuentes que circulaban en un automóvil.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. Los detectives policiales y judiciales ahora analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores del homicidio del joven de 27 años.

“Los delincuentes que participaron del crimen fueron dos. Uno fue el que le disparó a la víctima y el otro era quien conducía el vehículo en el que circulan”, sostuvo una de las fuentes consultadas.

El crimen ocurrió anteayer en horas de la madrugada en Aráoz al 1400, a cinco cuadra de plaza Serrano, cuando la víctima charlaba con un amigo, Thomas Vázquez, y fueron sorprendidos por un delincuente armado.

Según explicaron las fuentes a Télam, ambos jóvenes estaban sentados en la puerta de una bicicletería ubicada cuando fueron abordados por un delincuente armado que los amenazó

Vázquez, también de nacionalidad venezolana, fue el único testigo presencial del hecho. ”Estábamos conversando a eso de las 2 de la mañana. Fran recién había llegado de trabajar. Nos sentamos a tomar una cerveza y llego un sujeto que se nos acercó por detrás. Me dice que le entregue el teléfono. Me preguntó si me quería morir y me ordenó que me eche por atrás. Después se olvidó de mí y lo encaró a Fran”, sostuvo el amigo de la víctima a la agencia de noticias Télam.

Después de disparar, el ladrón escapó con el teléfono celular de la víctima. Fernández Acosta fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández por una ambulancia del Servicio de Atención de Médica de Emergencia (SAME), donde falleció ayer a la mañana.

El homicidio es investigado por el fiscal en lo criminal y correccional porteño Marcelo Retes, con la colaboración de detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Juan Francisco Fernández Acosta, la víctima Instagram

El padre de la víctima, Asdrúbal Fernández, le dijo a Télam que su hijo “se fue a la Argentina buscando la manera de hacer un posgrado, con mucho sacrificio y con ayuda de la familia”.

Fernández pidió “ayuda para repatriar sus restos y poder tenerlos en Venezuela”.

