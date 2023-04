En medio de la incertidumbre, Javier Milei insistió en que “dolarizar” no desataría una hiperinflación, sino un aumento del salario

escuchar

En medio de la incertidumbre provocada el comportamiento del dólar blue y su impacto en la inflación, Javier Milei volvió a la carga con su propuesta de dolarizar la economía, negó que esa medida desate inevitablemente una hiperinflación y se mostró a favor de hacer “un programa económico de estabilización en serio”. Contra la opinión mayoritaria de los economistas, el diputado y precandidato presidencial postuló que la falta de reservas no es un impedimento para dolarizar si se “libera el mercado”.

“Si se tuvieran mercados libres, no necesitarías reservas”, apuntó el líder de La Libertad Avanza. “Te sobran un montón de pesos y no tenés dólares para hacer estas ridiculeces de estar controlando el tipo de cambio”, agregó, para insistir que el problema no es tanto el nivel de reservas del Banco Central, sino que el mercado esté “controlado”.

“Dado que los argentinos ya eligieron el dólar como moneda, vas a arrancar usando dólares y después podrías usar cualquier otra moneda”, precisó acerca de la propuesta que tanto ruido hace entre sus colegas.

El dirigente libertario exhortó a que “la gente se empodere” y se proteja “de cualquier instrumento emitido por un político argentino”. En ese sentido, dijo que se necesita impulsar “la competencia de monedas” y cerrar el Banco Central con un único objetivo: “Eliminar el peso”.

Javier Milei durante la presentación en la SRA Alejandro Guyot - LA NACION

“¿Por qué tener pesos? Al peso argentino no lo quiere nadie”, sentenció el líder de La Libertad Avanza, aunque esquivó tomar posición acerca de la conveniencia de una devaluación más brusca.

“No es que el dólar suba ni los precios suban, sino que en realidad el que pierde valor es el peso. El peso es la moneda del político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, definió ayer el precandidato a presidente en una entrevista con A24. Y volvió a sostener que “están todos los elementos dados para que tengamos la peor crisis de la historia argentina”.

En ese sentido, consultado por si el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, debe tomar la decisión de renunciar, Milei evitó posicionarse e insistió en que “el problema es que el Gobierno no quiere modificar ninguno de los problemas de verdad”. Sin embargo, para el diputado, el Frente de Todos se encuentra en una “trampa” ya que si decidiera encarar un plan en la línea “correcta”, “le va a resultar muy costoso socialmente”. “Si hace lo que tiene que hacer, como no tiene reputación, no va a ser creíble, por ende le va a salir mal”, aseguró.

En que, según el economista, a diferencia de lo que sostienen sus detractores, la dolarización no generaría una hiperinflación sino que, por el contrario, promovería un crecimiento del salario. “Es el precio de la economía que más va a subir”, aseguró. Se trataría de un plan de “reacomodamiento de los precios” que se llevaría adelante en el transcurso de 24 meses.

Feria del Libro 2022. 14-05-22 LA NACION/Alejandro Guyot

“Lo que pasa es que cuando vos hagas esta recomposición, el PBI en dólares va a ser muchísimo más grande y los ingresos en dólares van a ser más grandes”, aseguró Milei. Y puso de ejemplo el caso del precio de los alimentos y su relación con la desigualdad social: “Como están determinados en dólares, y los ingresos en dólares empezarán a crecer, la cantidad de indigentes y de pobres se va a achicar”.

Por último, Milei descartó al Fondo Monetario Internacional (FMI) como garante de su plan [”escribe los documentos acorde a lo que acuerda con el Ministerio de Economía, así que puede poner cualquier estupidez”] y apostó a que sea el mercado el encargado de financiarlo: “Rescatar el balance del Banco Central cuesta hoy 33.000 millones de dólares y, si la economía se ordenara un poquito, sus títulos pasarían a valer un 50% más”.

“¿Por qué los políticos están dispuestos a tomar deuda para mantener el déficit fiscal y no a tomar 33.000 millones de dólares para terminar con un problema de todos los argentinos como es la inflación?”, exclamó el economista, al mostrarse confiado de que una virtual presidencia de La Libertad Avanza generaría la confianza necesaria para sentar las bases de su plan de dolarización.

LA NACION