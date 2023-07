En medio de la pelea entre Larreta y Bullrich, un exministro de la Alianza habló del blindaje

escuchar

Un exministro de la Alianza reapareció en medio de la pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, después de que la precandidata propusiera un blindaje con el FMI para obtener dólares y aliviar la economía argentina. Larreta le recordó que el blindaje lo hizo el gobierno de De la Rúa -del que ella fue funcionaria- y “fracasó”.

En un reportaje en Radio Con Vos con Romina Manguel, quien rompió el silencio fue el ex jefe de gabinete de ministros de De la Rúa, Chrystian Colombo: “Le pueden poner el nombre que quieran. Blindaje, acuerdo o restructuración. Pero mientras Argentina siga gastando más de lo que tiene, va a ser imposible que nos liberemos de la pasada carga de la deuda. Acá el problema es, ni más ni menos, que los argentinos gastan más de lo que tenemos”, aseveró.

Colombo reconoció asimismo el fracaso de la Alianza y sostuvo: “A los ojos de la gente fuimos el peor gobierno de la historia. Yo no creo que se así. Pero si quizás fuimos responsables de uno de los peores momentos de la historia. Hay que entender también que veníamos de cuatro años de recesión, había un nivel de desempleo muy alto y, como si fuera poco, durante esos años explotó el fenómeno piquetero”. A sus ojos, no supieron encontrar “un camino para evitar la implosión”: “Simplemente, pusimos piloto automático y creímos que con pocos cambios institucionales no iba a ser necesario modificar más nada en el país. Fue un momento de gran confusión”, admitió.

Luego, el exministro de De La Rúa consideró que fueron los diversos ajustes que era necesario hacer los que incentivaron la “explosión” final: “Había un caldo de cultivo muy importante y la salida no estaba en un simple ajuste como pensábamos”. Y sumó: “La mayor parte de la culpa y responsabilidad de lo que pasó recae en nuestro gobierno. Yo me hago cargo de mi cuota de responsabilidad y el doctor De la Rúa también lo hizo en su momento”. “Defraudamos a la gente”, completó.

Respecto de la decisiones que tomó el expresidente para contener la crisis, Colombo remarcó: “Él intento elegir el camino que él creía era menos doloroso, pero el contexto no ayudaba. Si bien no teníamos inflación como la que hay ahora, tampoco era una virtud. Contábamos con un entorno extremadamente hostil por la llegada de Bush padre al gobierno de Estados Unidos y el desembarco de un nuevo presidente en el Fondo Monetario Internacional. Este último insistía además con devaluar y no era algo sencillo”.

“Él [Fernando de la Rúa] entendía el costo de las decisiones que estaba tomando. Y nadie las tomaba por él. Pero, con el diario del lunes, puedo ver que muchas de ellas fueron desacertadas. Siento que no pudo darnos un norte al esfuerzo que la gente estaba haciendo en ese entonces”, afirmó a continuación. Y terminó por aclarar que no era el único que se equivocaba: “El doctor Cavallo tomó cuatro o cinco decisiones a los efectos de morigerar el tema de la convertibilidad y el atraso cambiario. No funcionaron”.

