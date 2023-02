En medio de la violencia narco recrudece la pelea política entre Santa Fe y la Nación

escuchar

ROSARIO.-En medio de la crisis que desató el problema de la violencia narco en Rosario, el gobierno de Santa Fe, en manos del peronista Omar Perotti, y la Casa Rosada protagonizan una disputa política que aleja, por ahora, posibles soluciones, y amenaza subir un escalón.

En momentos en que la pelea entre Santa Fe y la Nación recrudece también ocurre lo mismo con la violencia que supura del narcotráfico: 39 asesinatos en 45 días de 2023; después de 288 crímenes el año pasado. Cinco comisarías baleadas en dos semanas y amenazas de los grupos narcos que recrudecen. El domingo a la madrugada fue asesinado un policía que custodiaba un boliche, donde también murió un hombre que estaba en la puerta. Dispararon 37 balas en pocos segundos.

Unas horas antes de que apareciera el domingo una solicitada de Presidencia de la Nación, que advertía “la lucha emprendida por el gobierno nacional contra el narcotráfico no tiene respiro”, Perotti envió un comunicado en el que afirmaba lo contrario. El mensaje que decidió elaborar la Casa Rosada había sido fruto de una reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo con el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, que llevó una serie de cifras sobre el resultado de los operativos de las fuerzas de seguridad federales en Rosario.

Aníbal Fernández y Omar Perotti

Hasta ahora el presidente había sido receptivo con los pedidos de Perotti, pero un nuevo límite se fijó el fin de semana, según señalaron fuentes del gobierno nacional. Notaron que el gobernador de Santa Fe quería descargar en la Nación la responsabilidad total del problema, como antes habían hecho en los 12 años de gestión socialista, pero ahora el que gobernaba Santa Fe era del mismo partido que el presidente. Alberto Fernández mantuvo también conversaciones con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que está en el medio de la pelea, y prefirió no tomar partido, sino hacer el intento de buscar una salida. El intendente se reunió el sábado pasado con el nuevo ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, a quien Aníbal Fernández no le gustó su designación por la relación previa que el excomandante de Gendarmería tenía con Patricia Bullrich durante su gestión al mando de la seguridad.

“Un hombre baleó una comisaría en bicicleta y no hubo persecución. Yo no puedo combatir el narcotráfico con inspectores de tránsito con handies. Lo que puedo hacer es abrir los barrios, abrir calles. Los que tienen armas deben actuar”, explicó el intendente rosarino, quien señaló: “No tengo miedo, pero no por temerario, es mi responsabilidad. Yo estoy en contacto con el Presidente, le di un informe detallado y ayer tuve una primera respuesta. Me niego a que tengamos que discutirlo en estos términos”.

La llegada de Agustín Rossi, oriundo de Santa Fe, a la jefatura de Gabinete, le pone otro condimento, porque el Chivo no tiene una buena relación con el gobernador de Santa Fe, luego de que se presentara en las PASO de 2021 y luego de que Perotti desplazara a la tropa de Rossi de la gestión en Santa Fe.

El cruce de Perotti con Aníbal

Las declaraciones que molestaron a Perotti fueron las que hizo Aníbal Fernández el viernes, cuando afirmó: “Él (Perotti) dice que el que no entiende soy yo. El que no entiende es él. Es su provincia, es su policía. ¿Por qué no le pregunta a los otros 22 gobernadores cómo resuelven el tema con sus policías? Porque ninguno de ellos tiene problemas. El problema lo tiene él. Entonces, resuélvalo con su policía y nosotros lo ayudamos de la mejor manera”.

Perotti pretende que haya un desembarco de Gendarmería de alto impacto como ocurrió en abril de 2014, cuando Sergio Berni era secretario de Seguridad, y montó un operativo con 3400 gendarmes que arribaron en pocas horas, una situación que parecía extraída de un film bélico. A pesar del despliegue, la violencia no bajó. Ese año se cometieron 250 asesinatos, pero tuvo un impacto político intenso, y en un principio la población, sobre todo de los barrios más complejos, notaba que las patrullas de gendarmes habían aplacado la inseguridad. El despliegue de fuerzas federales hoy en Rosario no tiene la visibilidad que le había impuesto Berni. Pero a nivel de cantidad de efectivos es casi igual. Eso fue lo que destacó la solicitada de Presidencia de la Nación el domingo: “3693 hombres y mujeres de las fuerzas federales, profesionales de valía, agrupados en un comando unificado, trabajan a diario aportando lo mejor de sí en las calles de Rosario”.

“El gobierno nacional abandona Rosario”, advertía el título de la gacetilla oficial, que llevaba la firma del gobernador santafesino. En el texto, la administración de Perotti aportó más argumentos en boca del mandatario. “Aníbal Fernández nos pide que las provincias nos encarguemos de delitos federales como el narcotráfico. Eso demuestra que el gobierno nacional abandona Rosario. Solo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del país para que no entren armas o drogas”, apuntó Perotti.

“Está demostrado que con verborragia política y chicanas tuiteras no se resuelven los problemas de inseguridad en el país. La pelea del ministro no debe ser contra este ni contra ningún gobernador, sino contra el narcocrimen”, agregó el gobernador.

Perotti explicó además que “los recursos que vuelven a Santa Fe son pocos al lado de lo que aporta la provincia. Si hay una provincia que aporta, que pone miles de millones de dólares al gobierno nacional es ésta, y cuando Santa Fe pide más ayuda para defender a los y a las rosarinas, recibimos agresiones”.

Otros funcionarios del gobierno de Perotti también salieron en esa línea a cuestionar la falta de respaldo del gobierno nacional. “El avance del narcotráfico marca en Rosario un alerta que no tiene solamente que ver con la ciudad o la provincia, sino que es un tema a resolver para el bien de la patria toda”, señaló el ministro de Gestión Pública Marcos Corach.

Temas Santa Fe