Los mayores fueron decisivos en la elección de La Pampa, en un día de baja participación

escuchar

SANTA ROSA (Enviado especial).– Martín Berhongaray, precandidato de la UCR a gobernador de La Pampa, acababa de votar y brindaba palabras de compromiso a la prensa, con el objetivo de no violar la veda. Entre los saludos que recibía de militantes que coincidieron en el horario de votación estuvo el de Nélida Lonegro de Delamer, de 83 años, exconcejala de la UCR. Su presencia en la escuela Provincia de La Pampa (una de las dos de Santa Rosa habilitadas únicamente para afiliados partidarios) no sorprendió, porque los votantes mayores fueron una constante en la jornada de ayer. Pero sí llamó la atención su pedido: que le acercaran la urna a su hermana, de 91 años, que aguardaba en un auto junto a sus nietas para votar al radical.

En las escuelas de la capital provincial, los votantes más grandes hicieron la diferencia en la elección de ayer. Sobre todo por la mañana, cuando el calor agobiante fue un poco más benévolo que durante la tarde, muchos se acercaron a emitir sus votos, a pesar de dificultades para movilizarse que, en algunos casos, ameritaron el uso de andadores o sillas de ruedas. Fueron importantes para la victoria del radicalismo en las internas que marcaron el inicio del calendario electoral 2023.

Martín Lousteau junto a Martín Berhongaray

Lonegro de Delamer entró caminando a la escuela y se dirigió sin problemas a la mesa de votación que le tocaba. Dejó pendiente el operativo que se necesitaba para su hermana y colocó su sobre en la urna para respaldar a Berhongaray, hijo de Antonio “Pacheco” Berhongaray, un histórico dirigente radical de La Pampa fallecido en 2017, que fue senador, diputado y funcionario durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

“Me gusta cómo presenta los proyectos y cómo los trabaja. Lo vamos a apoyar. Y a [el precandidato a intendente de Santa Rosa, Francisco] Torroba, también”, dijo Lonegro de Delamer a LA NACION después de votar, y siempre cerca de Berhongaray.

Finalmente, la hermana de la exconcejala no tuvo la chance de participar. Por protocolo, los encargados de la escuela le explicaron que la urna no podía dejar el establecimiento, por lo que no tenían permitido llevársela hasta el auto. Tampoco contaban con una silla de ruedas para poder trasladarla hasta la mesa de votación. En la familia, dijo Lonegro de Delamer, “la mayoría” son afiliados radicales.

En el instituto María Auxiliadora, donde se dispusieron mesas para ciudadanos no afiliados a partidos políticos, votó una mujer que el miércoles cumplirá 100 años . Teresa Homs se acercó “a la hora de la siesta”, según comentó a LA NACION Carolina Hernández, directora de los niveles inicial y primario de esa escuela. Minutos antes de las 18, cuando se cerraban las puertas, Hernández dijo a este diario que había votado el 10% de los anotados en las ocho mesas.

(De izquierda a derecha) Berhongaray, candidato a gobernador; Hipólito Altolaguirre, candidato a diputado provincial; y Francisco Torroba, candidato a intendente de Santa Rosa por Juntos por el Cambio

Enojado, Rubén Eleno votó en la escuela Ciudad de Santa Rosa, otra de las habilitadas para los afiliados. Con 72 años, se mostró desencantado de la política al dialogar con LA NACION. “La política fundió a la Argentina”, se descargó. No obstante, aclaró que no votó en blanco y aseguró no estar afiliado a ningún partido, aunque en el padrón lo ubicaron en escuela exclusiva para los afiliados de algunas de las fuerzas que integran la alianza Juntos por el Cambio.

Con menos años a cuestas, Gustavo Casalegno, afiliado de Pro, también votó en la escuela Ciudad de La Pampa. “No tengo mucha expectativa, solo tratar de ayudar”, afirmó. El candidato macrista a intendente de la ciudad votó en la misma escuela. Es el diputado provincial Martín “Cato” Ardohain, primo de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain. Al estilo del expresidente Mauricio Macri, el postulante local de Pro, que cayó ante Torroba, llegó a la escuela con facturas para las autoridades de mesa.