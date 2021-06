En medio de las tensiones, Macri llamó a minimizar las internas en Juntos por el Cambio y no adelantar la pelea por 2023

MENDOZA.- Luego de varias jornadas marcadas por fuertes tensiones entre los socios de Juntos por el Cambio por la definición de candidaturas y alianzas , principalmente en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Mauricio Macri aprovechó una presentación en Mendoza para hacer un llamado a bajar los enfrentamientos: “Tenemos que minimizar las internas, que sean las menos indispensables y necesarias” , dijo.

Luego de ofrecerse para la tarea de ayudar a “contener egos” y desaconsejar que se “busquen los trapos sucios” entre aliados, dijo que “todo el mundo” debe entender que no hay adelantar la pelea de 2023 al 2021 . Un mensaje que pareció destinado a la disputa subterránea que lo ata con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El expresidente señaló que esa búsqueda de consensos y acuerdos dentro de la coalición opositora es condición necesaria para meterse un objetivo final: “Vivir en un sistema democrático ligado al mundo, lejos del atropello de modelos como el nicaragüense o venezolano”. Así, Macri cargó contra los populismos y “la mentira del asado y la heladera llena”, una de las propuestas de campaña del actual mandatario, Alberto Fernández.

Fue durante la presentación en tierra cuyana de su libro Primer Tiempo con otra señal hacia los jóvenes, sobre todo aquellos desencantados con el futuro de la Argentina: pidió quedarse en el país y dar la “batalla final”. Macri compartió una hora de charla, transmitida por streaming, con unos 50 asistentes en el auditorio Ángel Bustelo, la mayoría mendocinos simpatizantes del PRO que promediaban los 25 años. “Creo en la gente de bien de este país; necesitamos que nadie se vaya. Nadie se va en la final, ¿justo en la final se van a ir? Vienen 20 años de crecimiento. Vamos a volver a ganar en el 2023, pero tenemos que ganar esta elección. Hay que dar la batalla hoy”, exclamó el expresidente ante la atenta mirada y los aplausos de los presentes.

Mauricio Macri durante la presentación de su libro en Mendoza Marcelo Aguilar - LA NACION

Luego de cuestionar el rumbo económico de la actual gestión y el manejo de la pandemia, se centró en los próximos comicios y en la necesidad de la unidad de la coalición opositora. “Esta elección va a marcar un cambio, pero para eso necesitamos un Juntos por el Cambio unido , compacto, cerca de la gente, interpretando el mal momento que están pasando y siendo responsables. Tenemos que minimizar las internas que tengamos que tener, en lugares donde es lógico que entre primos de una coalición haya vocación de ver quién conduce, ya sea del Pro, radical o un peronista republicano ”, señaló Macri.

E insistió: “Tratemos que las internas sean las menos necesarias e indispensables y que en la mayoría de los casos podemos acordar y concentrarnos en el objetivo absoluto e inédito en nuestra historia moderna contemporánea democrática, que estamos discutiendo de verdad si vamos a vivir en un sistema democrático ligados al mundo o vamos a seguir profundizando el atropello, como el modelo nicaragüense o venezolano”, completó el exmandatario.

Fue en ese punto que Macri prometió que ayudará a “contener egos” y a hacer entender a “todo el mundo” que no hay que adelantar el 2023 al 2021. “Sin 21 razonable no hay 23; hay que concentrar nuestras fuerzas en eso. Donde hay interna, porque no hay más remedio, voy a ayudar para que sea respetuosa, como fue la de Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta”, señaló, en alusión a las PASO porteñas de 2015, sin dar precisiones ni indicios de una posible candidatura.

“Hay que debatir por qué yo soy el mejor, no que el otro es malo. No hay que ir buscando los trapos sucios del otro. No funciona, destruye. Tenemos que estar todos juntos en la batalla final ”, insistió Macri, asegurando que no sirve la intolerancia ni la negación de la verdad, sino que los argentinos tienen que mirar hacia el progreso del mundo.

En esto, levantó nuevamente la mirada hacia los jóvenes. “Necesitamos del ímpetu de ustedes; van a poder hacer muchos aportes por el futuro de los argentinos, pero hay que estar acá. Estamos defendiendo el derecho a progresar, a elegir. Nada de lo que en la vida les regalen los hará diferentes, no vas a ser mejor persona o con más peso. Será por las cosas que conseguiste con tu trabajo, esfuerzo personal, dedicación. Es lo que nos hace sentir orgullosos”, expresó el exmandatario, diciendo que sentía envidia por la edad de los presentes. “Me hicieron sentir muy viejo. Espero verlos en el frente de batalla por las familias argentinas que lo merecen”, cerró.

“Autocracia”

Al comenzar su alocución y durante el desarrollo de la charla, Macri señaló que es necesaria “la rebeldía de los mendocinos” y recalcó que “hoy vivimos en una autocracia, con pérdida de libertades y convivencia republicana”. Asimismo, expuso: “Vivimos en un sistema cerrado y mafioso que cada vez genera más pobres”.

Sobre lo que fue su gobierno, se limitó a reconocer: “Tuvimos éxito en algunas cosas y otras no”. Y sumó: “Juntos por el Cambio tiene muchos dirigentes valiosos, como el gobernador Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo y Omar De Marchi. Somos el cambio o no somos nada, hay que modernizarnos y ser parte del mundo” . Su visita a la provincia será por dos días, por lo que la noche de este jueves tiene previsto cenar con el gobernador y el titular de la UCR nacional. Mientras, este viernes lo dedicará a realizar diversas actividades acompañado por otras figuras locales de Juntos por el Cambio y el PRO, entre ellos, el diputado nacional De Marchi.