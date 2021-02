El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, pide aguardar para dar a conocer las listas. Primero, realizará consultas legales sobre confidencialidad de datos personales. La oposición se muestra con dudas y expectante.

Pablo Mannino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de febrero de 2021 • 17:11

MENDOZA.- Luego de que el Senado provincial aprobara un pedido especial para que el gobierno de Mendoza dé a conocer la lista de vacunados contra el coronavirus, el kirchnerismo local, a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, comenzó a presionar para que no se demore la entrega de la documentación, con nombres y apellidos.

La solicitud "in vocce" avalada en la Casa de las Leyes el martes sobre todos los detalles de la campaña de inoculación en Mendoza, en medio del escándalo nacional por los "vacunados vip", debe ser respondida por la gestión que comanda el radical Rodolfo Suarez en un plazo menor a las 72 horas. Por tal motivo, desde la oposición reclaman al mandatario que muestre los datos públicamente y a la brevedad, ya que este viernes vence el plazo, lo que comenzó a generar diversas suspicacias y sospechas sobre posibles casos de funcionarios que se hayan dado las dosis contra el Covid-19.

En tanto, Suarez señaló en las últimas horas que está dispuesto a dar la información pero que la dilación responde a consultas legales que está realizando, incluso a la Fiscalía de Estado, para asegurarse de que no se esté violando ninguna normativa que tenga que ver con la confidencialidad de los datos personales.

"No tenemos problemas en publicar la lista, estoy haciendo una consulta jurídica y también lo vamos hacer con Fiscalía de Estado en cuanto a la reserva a la identidad. Todo lo que tiene que ver con salud se protegen los derechos de personas, no queremos vulnerar a nadie", explicó el jefe del Ejecutivo cuyano.

Asimismo, Suarez negó que se hayan producido irregularidades. "Están vacunados los funcionarios de salud, hemos cumplido el protocolo", añadió el gobernador y cuestionó a quienes días atrás hicieron circular por las redes sociales y WhatsApp una lista que fue considerada "fake" por las autoridades. "Escribe cualquiera porque se le ocurre hacer daño, yo no voy a contestar. La forma de comunicarse es esta, mirándose a los ojos, de frente mirando a la gente. Los agravios y la basura no la contesto".

Frente a la explicación oficial de hacer consultas legales antes de difundir las nóminas oficiales, desde el peronismo mendocino pusieron nuevos reparos y se mostraron molestos con la respuesta del gobernador. "Hay muchas sospechas dando vuelta sobre funcionarios importantes; pero hasta que no tengamos la confirmación no podemos decir nada. Observamos mucho nerviosismo en el Gobierno y demoras también en la carga, con muchas diferencias y con nombres que faltan. Es raro que ahora quieran consultar a Fiscalía de Estado", indicó a LA NACION una alta fuente del justicialismo mendocino, que puso de relieve la actitud que tomó el mandatario de Jujuy, Gerardo Morales, quien aseguró la existencia de "listados vip" en su provincia.

En tanto, Marcelo Romano, del partido Protectora y autor de la iniciativa para que el gobierno local muestra los registros oficiales, también se quejó de las dilaciones y reclama que Suarez no demore la publicación de la información.

Por otra parte, el gobernador se refirió hoy a sus diferencias con la gestión nacional. "Yo he tenido muchas diferencias que las he venido diciendo a lo largo del año, como que las cuarentenas largas no son buenas, que hay que convivir con el virus para abrir la economía, no se puede estar cada 15 días dándoles órdenes a la gente porque la ciudadanía tiene que trabajar y cuidarse. Mis principales diferencias son en base a que no podemos tener gente encerrada porque tiene que trabajar y cuidarse", indicó el mandatario.

También dio su visión sobre la designación de Carla Vizzotti al frente de la cartera de Salud, tras la salida de Ginés González García. "Yo he conversado con ella cuando nos ha visitado en Mendoza, sé que es una persona muy calificada desde lo técnico y ha demostrado en la función mucha actividad. Espero que ahora al frente de la gestión del ministerio mantengamos el mismo diálogo que tenemos ahora, que es bueno", completó Suarez.

Conforme a los criterios de Más información