En modo campaña, Mauricio Macri visitó a Margarita Barrientos junto a Juliana Awada

En un nuevo test para verificar su nivel de aceptación en el territorio, el expresidente Mauricio Macri visitó hoy a la referente social Margarita Barrientos en el comedor Los Piletones, ubicado en Villa Soldati, una de las zonas más postergadas de la Capital.

Según fuentes cercanas al expresidente, Barrientos había invitado a Juliana Awada a una reunión en el comedor social. Y Macri, quien no viajó a Córdoba para participar de la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio por “motivos de agenda”, decidió sumarse a la actividad.

Conforme con el “experimento” en Monte Chingolo, en Lanús, y en La Plata, el fundador de Pro, quien sigue coqueteando con la idea de ser candidato a presidente en 2023 o posicionarse como el “gran elector”, intensifica sus recorridas “espontáneas” para mostrar “cercanía”.

“Como siempre, es una gran alegría venir a visitar a Margarita con Juliana” , escribió Macri en sus redes sociales al difundir imágenes y videos de su paso por Los Piletones. Barrientos había cuestionado la gestión de Cambiemos por la crisis económica. Es más, había dicho que Macri la había decepcionado.

Mauricio Macri y Juliana Awada visitaron a Margarita Barrientos

Sin embargo, la referente social matizó sus cuestionamientos hace un par de semanas. “Macri ha recibido mucha critica de mí porque yo vivo la realidad y cuáles son mis necesidades. A muchos no les gustó. Pido perdón a mucha gente si se ha sentido ofendida”, dijo en mayo en diálogo con LN+.

“La gente critica pero no sabe cómo vivo ni cuál es mi trabajo. Llueva o caiga piedra estoy aquí. Viene cualquier persona y me encuentra con los portones abiertos de par en par porque es mi vida y si yo critico a un político no lo hago por mala, sino que a la vez le enseño qué es lo que no tiene que hacer”, relató. Y remarcó que no le gusta que la “usen”, sino que le “den esperanzas y que haya trabajo”.

Luego, en una entrevista con Perfil, sostuvo que si Macri “hubiese seguido en el Gobierno hubiera tenido un buen resultado, porque las condiciones se daban”. “Pero nosotros los argentinos somos demasiado apurados, queremos un cambio ya y eso no existe”, dijo Barrientos.

El miércoles, Macri había encabezado un timbreo en el barrio de Tolosa, acompañado por María Eugenia Vidal, el intendente Julio Garro y el diputado Cristian Ritondo, uno de los aspirantes de Pro a la gobernación. El gesto fue interpretado como un desafío abierto al jefe de gobierno porteño y aspirante presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, y a su candidato para la gobernación, Diego Santilli. Macri y Vidal también recorrieron la obra terminada del arroyo El Gato.

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, durante los timbreos en La Plata Instagram

Las últimas apariciones de Macri en Lanús y La Plata se enmarcan en la nueva táctica del exmandatario para testear su nivel de aceptación en la sociedad. Como consignó LA NACION, Macri busca tener una vinculación directa, “sin intermediarios”, con el electorado en el territorio, sin aparato ni militancia ni grandes comitivas. Es un esquema similar al que apostó en la gira “Sí se puede”, que marcó la última etapa de su gobierno nacional y fue clave en su repunte respecto de las PASO.

En el entorno de Macri se mostraron entusiasmados tras la recorrida del miércoles por Tolosa, el barrio donde nació Cristina Kirchner. Allí, el expresidente caminó unas siete cuadras.

“Le está tomando el pulso a la calle”, dicen en el larretismo.