Aníbal Fernández irá al acto del 25 de Mayo, lamentó que Cristina no esté en la cancha y marcó una coincidencia con Massa

A horas de que se lleve adelante el acto del 25 de Mayo, un festejo combinado por el aniversario de la asunción como presidente de Néstor Kirchner en 2003 y de la Revolución de Mayo de 1810, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo esta mañana que asistirá pese a sus marcadas idas y vueltas con La Cámpora: “Mis diferencias con ellos no tienen solución. El titular de la cartera de Seguridad nacional se lamentó porque Cristina Kirchner no se presentará en las próximas elecciones y coincidió con Sergio Massa respecto a que “las PASO desordenan la economía”.

Sobre la vicepresidenta y su decisión de no ser candidata, Fernández añadió, en diálogo con Radio con Vos: “Lamento que no esté en la cancha. ¿Quién duda de que es el mejor cuadro de los últimos 100 años? Lo dije siempre. Le sobraba el paño para hacerlo”. “No estando el presidente, las cosas me permitirían verlas de otro color y acompañar la posición de una candidata de fuste”, agregó.

El titular de la cartera de Seguridad dijo que pese a las diferencias que lo alejan de la posición que tienen los dirigentes de La Cámpora, va a estar en el acto de pasado mañana. “No voy a perder tiempo en discutir. Ellos harán lo suyo y yo haré lo mío. En el peor de los casos para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Cuando haya una fórmula concreta, tendremos que empujar para el mismo lado”, explicó Fernández e hizo hincapié en que el encuentro significa para él rememorar cuando Kirchner lo eligió como uno los funcionarios de su gabinete. “Me hace sentir orgulloso”, agregó.

El ministro volvió a defender a Alberto Fernández como el candidato que hubiera apoyado en las internas: “Nunca en mi vida jugué en contra de un presidente peronista. Nunca, como sí lo han hecho otros compañeros que no viene al caso mencionarlos, pero que jugaron en contra de Alberto. Le hicieron la vida imposible durante todo este tiempo y con eso malograron muchas de las políticas públicas”.

Dijo que pese a todo, la gestión del mandatario nacional fue “muy buena”. “Se morfó a [Mauricio] Macri, a la pandemia, a la guerra, la sequía, se morfó un montón de cosas” prosiguió Fernández y agregó que la decisión que tomó de no competir “me abrió las manos para que podamos competir con nuestros compañeros”.

Al ser consultado sobre qué candidato podría apoyar de Frente de Todos (FdT), Fernández dijo no tener problemas personales con nadie: “Por determinados gestos mezquinos y ventajeros no tengo relación con determinado segmento, pero con todo el resto si y no quiero apurarme ni quitarle posibilidades a ninguno. Cuando llegue el momento cada unos se presentará con sus colores y saldrán a la cancha a correr y veremos cómo resulta”.

“No le quito valor al dedo porque cuando se lleva a la práctica es porque hay alguien que tiene la capacidad para hacer funcionar su dedo”, indicó el ministro de Seguridad respecto de las decisiones que tomó en su momento Kirchner cuando, por ejemplo, dijo que Fernández sería el candidato a presidente. Sin embargo, el funcionario destacó el funcionamiento de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO): “Les da la posibilidad de que todos tengan igualdad de condiciones, de oportunidades para competir”.

“No creo que Massa esté tan equivocado-con respecto a que las PASO desordenan la economía-, pero la suerte del país es una sola y hay que encontrarle la vuelta como para salir de la mejor manera”, resaltó el titular de la cartera de Seguridad. “Si Sergio tuviera la botonera para resolver ese tema ya lo hubiera hecho”, agregó Fernández.

LA NACION