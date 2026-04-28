La tensa relación entre Javier Milei y Mauricio Macri podría complicar al oficialismo en el Congreso

“No hay mucho de qué hablar. El sabe perfecto lo que pienso”. El comentario salió, según cuentan muy cerca de Mauricio Macri, de boca del expresidente, y explica el desencuentro con el presidente Javier Milei. Anoche, en la cena de la Fundación Libertad, ambos tomaron recaudos para no cruzarse, evidenciando una tensión que lleva meses y parece lejos de resolverse. Por el contrario: desde ambos búnkeres aseguran que la puja, mitad pública, mitad discreta, tendrá nuevos escenarios, en el Congreso y fuera de él, en las próximas semanas.

Aquel encuentro en Olivos, milanesas mediante, en el que Macri le expresó de modo directo al Presidente sus reparos hacia la elección de Manuel Adorni como jefe de gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, fue el último contacto. “No volvieron ni siquiera a chatear”, afirmaron desde el macrismo. “Entre ellos, nada de nada”, describió un alto funcionario nacional desde la Casa Rosada, cerrada por cuarto día hábil para los periodistas acreditados.

Durante su presentación en la cena, y antes de escuchar durante una hora a Milei con cara de póker desde una mesa alejada del escenario, Macri habló con Alvaro Vargas Llosa y en tono crítico del “ego de los gobernantes populistas”, que puede “desbordarse”. Se refería a Nicolás Maduro, el expresidente chavista de Venezuela, pero desde su mesa (donde estaban los macristas Fernando de Andreis, Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Fulvio Pompeo y Martín Yeza, además del radical Rodrigo De Loredo) creyeron leer un mensaje con destinatario local.

“Mauricio siente que Milei no es agradecido. Si sacaron leyes en estos años fue por el Pro, no condicionamos ni chantajeamos como hacen muchos gobernadores”, comentó una espada legislativa macrista. Desde el Gobierno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, antiguos miembros del fenecido triángulo de hierro, coinciden por lo bajo en su aversión por el expresidente, a quien le adjudican chances “nulas” en una supuesta aventura electoral personal. “Nunca encontró su lugar con este Gobierno”, dijeron en una usina caputista.

Sentado inicialmente y durante varios minutos junto al gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y ya sin aparente retorno en su vínculo con Milei, Macri piensa también –según reconocen cerca suyo- en una propuesta presidencial de Pro en 2027.

La diferenciación incluirá, en el Congreso, la ratificación de una propuesta alternativa a la eliminación de las PASO que propone el oficialismo. “Si quieren ahorrar, que utilicen la Boleta Única y eliminen las PASO cuando hay un solo candidato”, comentó una alta fuente del bloque macrista de diputados que encabeza Ritondo, que de cercanía indudable con el universo libertario pasó a mostrarse más distante.

En relación a la presencia de Adorni en el Congreso, en Pro aún no definieron si pedirán la palabra. No habrá, de hacerlo, una defensa explícita para el jefe de gabinete, pero tampoco preguntas desde el bloque macrista sobre sus viajes al exterior o las compras de propiedades. “Nos vamos a ocupar de las preguntas sobre Energía, el campo, la implementación de la ley de Inocencia Fiscal. De lo demás, Adorni le tiene que dar explicaciones a la Justicia”, comentó, escueto, otra fuente de Pro en el Congreso, que por lo bajo reconoció que la defensa de Adorni tiene “contradicciones”.

Diferencias

En la Ciudad de Buenos Aires, bastión de Pro, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, difiere –y mucho- de la postura de su primo. Desde la calle Uspallata reconocieron al menos un chat con el propio Milei hace dos semanas, para coordinar detalles de la visita del presidente de República Checa, Petr Pavel. También hay “conversaciones” con la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la legisladora libertaria porteña Pilar Ramírez, y ministros nacionales como Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Luis “Toto” Caputo, con este último por los fondos de la coparticipación de la ciudad. “Si Mauricio consolida una propuesta presidencial, probablemente compitamos. Si eso no avanza, estaremos en condiciones de ir juntos vía Paso en la ciudad”, advirtieron cerca del jefe de gobierno, que buscará su reelección el año próximo.

“A ellos les gustaría que no existamos, pero tampoco les sobran candidatos en la ciudad”, comentaron con ironía desde el gabinete porteño. A diferencia de la postura del expresidente, cerca de Jorge Macri afirmaron que “juntos nos fue mejor que separados” y confían en un acuerdo electoral en la ciudad.