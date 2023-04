En un acto con Kicillof, Fernández dijo que hay “barullo político” y pidió que no vuelva “la derecha maldita”

escuchar

En un acto en Ensenada junto al gobernador Axel Kicillof, con quien no se veía desde hacía dos meses, el presidente Alberto Fernández admitió que hubo en este tiempo “barrullo en la política”, justo después de una semana en la que renunció su jefe de Asesores, Antonio Aracre, en medio de versiones cruzadas con el ministro de Economía, Sergio Massa, y de una escalada del dólar que no cesa. Sin embargo, pidió unidad al Frente de Todos, al entender que no debe volver “la derecha maldita” a gobernar el país.

“En estos tiempos en que se aproximan elecciones y hay mucho barullo en la política, que haya todo el barullo que quiera haber, pero nunca nos olvidemos que tenemos que estar más unidos que nunca porque la división nuestra solo permite que otra vez se frustre la construcción del Canal Magdalena, que el puerto de Ensenada no tenga la dimensión que debe tener, que no se generen puestos de trabajo y que la Argentina una vez más vea postergar sus ilusiones”, enfatizó Fernández en un mensaje directo a sus socios de la coalición. Minutos antes se había reunido con Massa en Olivos, en un encuentro que dejaron trascender a través de fotos en las que a ambos se los vio sonreír.

Mientras el dólar ascendía hasta cerca de 440 pesos, Fernández escuchaba el discurso de Kicillof, que lo precedió y terminó con un efusivo “viva la patria”, durante este acto donde se anunció la licitación para el dragado del Canal Magdalena.

“Miremos hacia el futuro, trabajemos unidos para que la derecha maldita nunca más vuelva a gobernar la Argentina”, pidió en tanto el Presidente, en una semana compleja que le toca atravesar por las tensiones cambiarias e internas, y ante la presión de parte de sus compañeros de espacio para que baje su candidatura.

“Viva el Canal Magdalena, viva la patria”, arengó Fernández, en una copia al gobernador. Sin embargo, menciones sobre la suba del dólar no hizo. Sí envío otro mensaje al kirchnerismo al referirse a la distribución del ingreso, cuando desde hace largo tiempo desde la fuerza que comanda la vicepresidenta Cristina Kirchner le reclaman mayor acción en ese sentido.

“¿Qué estamos haciendo con esto? Recuperando derechos soberanos. Dejar de tener un Estado estúpido que deja en manos privadas lo que podrían ser recursos administrados para la gente. Esos 20 millones que la Argentina ganó [con la hidrovía], se vuelven en distribución en favor de la gente. Tanto se habla de la distribución del ingreso... ¿Cómo piensan que se distribuye? Haciendo hospitales, escuelas, caminos, rutas, trenes, que la sociedad necesita para funcionar. Así se distribuye”, marcó.

LA NACION