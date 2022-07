En una nueva arremetida contra la prensa, Alberto Fernández se solidarizó con Pablo Iglesias y denunció “las noticias falsas” difundidas por “cierto periodismo”

En una nueva arremetida contra los medios de comunicación, Alberto Fernández se refirió este sábado a “las noticias falsas” que “hieren profundamente a la democracia” y que son “difundidas por cierto periodismo para difamar, desanimar o perseguir dirigentes políticos”. Lo hizo al hacerse eco de lo sucedido con el político español de Podemos Pablo Iglesias, quien denuncia ser víctima de ese tipo de prácticas. “Igual ocurre entre nosotros”, escribió el Presidente en Twitter.

Hoy ha quedado demostrado cómo se propalan noticias contra Pablo Iglesias para denostar a Podemos. Igual ocurre entre nosotros.



Las noticias falsas difundidas por cierto periodismo para difamar, desanimar o perseguir dirigentes políticos, hieren profundamente a la democracia. https://t.co/FPYNIZVKnA — Alberto Fernández (@alferdez) July 10, 2022

“Hoy ha quedado demostrado cómo se propalan noticias contra Pablo Iglesias para denostar a Podemos”, indicó Fernández en un mensaje compartido en redes sociales. Su tweet está acompañado de un video en el que se ve al exlíder de ese partido de izquierda español describiendo cómo un periodista, que supuestamente sabía que la información en su contra no era cierta, decidió publicarla de todas maneras.

Hace un mes, fue el propio Presidente quien criticó a su exministro Matías Kulfas por difundir off the records, una práctica que terminó por costarle el cargo. “Definitivamente no me gustan los off, no me gustan las cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla, tiene que hablar públicamente”, dijo el mandatario en relación al escándalo protagonizado por quien, hasta ese momento, estuvo al frente de la cartera de Desarrollo Productivo.

La de hoy tampoco fue la primera vez que Fernández arremete contra los medios de comunicación. En junio pasado, durante un acto del Smata, apuntó contra el rol de la prensa durante la pandemia y, después de elogiar la estrategia de su propio gobierno para afrontar la crisis sanitaria de Covid-19, aseveró: “Intoxicaron la cabeza de los argentinos”.