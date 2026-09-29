Ernesto Sanz equiparó a Milei con Kicillof: “Los dos modelos son del siglo XIX”

El dirigente radical Ernesto Sanz defendió este martes la construcción de una alternativa similar a la de Juntos por el Cambio (JxC) de cara a las elecciones de 2027 y equiparó al presidente Javier Milei con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al considerar que “los dos modelos son del siglo XIX”.

En diálogo con LN+, quien fuera precandidato a presidente en 2015 por la UCR apuntó contra Milei y KIcillof por exhibir en Nueva York ideas que, según su visión, ya no tienen asidero en el presente.

“La semana pasada fueron a Nueva York los dos referentes de la polarización política de hoy. Ambos fueron a defender desde la teoría el modelo que defienden. Milei, el mercadocentrismo, el mercado que todo lo puede, y Kicillof, el estadocentrismo, el Estado que todo lo puede. Los modelos, hoy en 2026, son del siglo XIX. Están intentando mirar y proponer hacia adelante modelos que ya han fracasado”, analizó Sanz.

Sanz equiparó a Milei y Kicillof

A su vez, el expresidente de la UCR afirmó que existe una demanda en el país de millones de argentinos que no se sienten representados por la actual polarización entre los libertarios y el peronismo y que no quieren “ir a votar con la nariz tapada o con los dientes apretados”.

“La demanda existe. Algunos encuestas la miden y casi está llegando al 50%. El problema es que no hay oferta, no hay una oferta consolidada, con volumen, con organización”, señaló.

Consultado sobre si esa oferta podría ser representada por el surgimiento de un espacio con características similares al de JxC, la alianza que para 2015 pactaron Pro, la UCR y la Coalición Cívica, respondió que “es una posibilidad”.

Ernesto Sanz Marcos Brindicci

“Tampoco es mirar para atrás y que sea exactamente igual a Juntos por el Cambio. Lo que estoy viendo es mucha dirigencia dispersa, pero muchas voluntades y ganas, pero no a través de la representación orgánica de los partido”, dijo.

Y agregó que la coalición que debe interpretar esa demanda debe ser “plural y diversa”.

En ese contexto, manifestó que podría lanzarse como candidato si es que se llegara a un acuerdo con otras organizaciones, aunque destacó que lo principal es la construcción de una alternativa política a Milei y Kicillof.

Sanz no descartó ser candidato en 2027

“Lo primero es lo primero. Vamos a tratar de construir junto con una enorme cantidad de amigos que tenemos en todo el país del radicalismo, y fuera del radicalismo también, una alternativa”, subrayó.

En ese sentido, destacó que la UCR debería tener un candidato propio en caso de lograr una alianza, con el fin de que compita en una eventual PASO.

“Estoy soñando con una construcción plural donde el radicalismo tenga su candidato, Pro el suyo y demás. Hay espacio para construir por fuera de los extremos de la polarización”, cerró.