escuchar

El dirigente radical Ernesto Sanz habló el sábado por la noche en la pantalla de LN+ y se refirió a la interna desatada en Juntos por el Cambio tras perder las elecciones presidenciales y quedar en un camino sin salida entre apoyar a Javier Milei o Sergio Massa. El exsenador nacional sostuvo que había hablado con Patricia Bullrich antes de su reunión con Mauricio Macri y que pese a no compartir la decisión es “respetable”. Sin embargo, consideró que urge un recambio de liderazgos en la coalición y hasta pidió un cambio de nombre.

Luego de mantener silencio tras la caiga en las elecciones y las posteriores declaraciones cruzadas entre dirigentes de Pro, UCR y Coalición Cívica, el cofundador de Cambiemos, intentó apaciguar las aguas entre los partidos y formuló que “el 19 de noviembre no se acaba la Argentina”. “Es un balotaje. Una segunda vuelta en un país democrático. En un país muy dolido. Con infinidad de cuestiones. Pero hay vida después del 19 de noviembre para los argentinos, la Argentina y el sistema político”, explicó.

El dirigente mendocino habló de dos “planos” que existen para tratar el tema del apoyo o no hacia los candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en las elecciones de hace una semana: el campo de los partidos y el individual.

“Creo que mientras todos debatimos a quién votar, también debe haber un momento de reflexión sobre que vamos a hacer después del 19 de noviembre”, señaló. “Hay dos planos que le deben pesar a quienes estábamos encolumnados detrás de la fórmula de Bullrich”, agregó.

Ernesto Sanz apoyó la campaña de Patricia Bullrich

“Hay un plano institucional que se cierne a la decisión de los partidos políticos individuales y de la coalición. Juntos por el Cambio es una coalición con cuatro sectores. Y creo que ha sido correcto que por lo menos tres de ellos hayan decidido la neutralidad”, profundizó y criticó a quienes utilizan ese término como una ofensa.

“Neutralidad es una palabra meneada en los últimos tiempos que la asimilan a tibieza o que hay intención detrás, pero es la preservación de ese espíritu institucional para la vida que empieza después del 19 de noviembre”, planteó el expresidente de la Unión Cívica Radical.

Así, antes de explicar el segundo plano, definió que en la “preservación” lo importante es resguardar la el marco opositor: “Tenés que preservar tu rol de opositor, y en el cual tenés un activo extraordinario, como hacía mucho tiempo no se tenía con 10 gobernadores, 500 intendentes, más de 100 legisladores nacionales”.

“En el otro plano está el individual. El mio, el tuyo, el de los dirigentes que como cualquier ciudadano que tenemos la libertad de elegir, que no nos la da nadie. En ese plano de la libertad cada uno va a ejercer su decisión”, indicó Sanz.

En esa línea, se mostró respetuoso de la decisión de los diferentes dirigentes de la coalición de su elección, a las cuales consideró como “individuales, lógicas y respetables”, sin embargo marcó un asterisco. “No las juzgo. Ahora otra cosa es la decisión de los partidos y la de la coalición. Si somos capaces en Juntos por el Cambio de seguir juntos… necesitamos aire fresco en los liderazgos y hasta en el nombre”, pidió.

A su vez, valoró el posicionamiento tanto de la liga de gobernadores como de los senadores de la coalición que en la semana expresaron en sendos comunicados que no emitirían juicio respecto a ninguno de los dos bandos en la carrera presidencial. “Hay una gran vocación institucional en los gobernadores, todos juntos, diciendo que quieren seguir juntos para preservar la gobernabilidad”, observó el nacido en San Rafael.

“Lo del bloque de senadores nacionales es valioso para el futuro. Esa foto de los senados impide, pensando en el futuro, que el próximo presidente quiera nombrar por ejemplo a nuevos miembros de la Corte Suprema, o hacer juicios políticos por que no tienen dos tercios del senado”, enfatizó.

Por último, mencionó que sí estaba al tanto de la reunión que iba a llevar a cabo Bullrich con Macri y que pese a que la líder de Pro marcó su posición él no la comparte. “Sí, hablé el día antes de que tomara la decisión y me expresó sus razones. La respeto y no la comparto. La razón que ven muchos en el Pro es que ven que el eventual gobierno de Massa pueda ser un Néstor Kirchner, dicen que el panorama es parecido al 2003, pero no es así. Quien asuma van a tener una economía que dista mucho de 2003″.

LA NACION