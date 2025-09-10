Reapareció Sanz y advirtió al Gobierno sobre el peronismo: “Cuando huelen sangre, no muestran una cara bondadosa”

El histórico dirigente radical Ernesto Sanz, ahora sin cargos públicos, consideró que el Gobierno tiene una política “amateur” y que debería abrirse al diálogo para buscar posibles aliados, porque -avisó- si no se puede dar una parálisis de la gestión y entrar en “zona de turbulencia”.

Convencido de que el Gobierno tiene un rumbo económico, más allá de que consideró que debe prestar más atención a la “economía real”, Sanz entendió que hubo un “fracaso” del rumbo político de la gestión de Javier Milei, que perdió por 13 puntos la elección del domingo en la provincia de Buenos Aires.

“La política del Gobierno la calificaría como amateur, es una política de un amateurismo que sorprende, de una imprevisión que también sorprende y con un aislamiento del mundo político en general que es preocupante", señaló en Radio Rivadavia y advirtió: “Si el Gobierno, a partir de los mensajes del domingo, no cambia ese rumbo político y al amateurismo le impone profesionalismo, a la imprevisión le impone certidumbre y al aislamiento le impone diálogo, si no cambia eso, estamos frente a un problema. Porque es muy probable que la política se lleve puesta a la economía, cuando en la economía algunas cosas se pueden estar haciendo bien".

El dirigente radical (que fue clave en la conformación de Cambiemos y compitió con Mauricio Macri en las PASO presidenciales de 2015) se mostró desconfiado de que la nueva mesa política que abrió la Casa Rosada pueda resolver algo, pero valoró las intenciones de retomar el contacto con los gobernadores, aunque consideró: “Hay que ver cómo cuaja en la realidad, porque el Gobierno se acostumbró a no dialogar, a imponer y, entonces, tiene que arrancar casi de cero, o peor aún: arrancar con promesas anteriores que no se han cumplido en el caso de los gobernadores”.

El exsenador, que ve con buenos ojos el armado de Provincias Unidas, que reúne a los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), planteó que estos cinco dirigentes estaban “cansados de promesas incumplidas” de parte de Milei y los suyos.

“El domingo a la noche vi la cara bondadosa, hasta protocolar, del peronismo, cuando lo escuchaba a [Axel] Kicillof pedir desde la tribuna una audiencia al Presidente. Ahora, esperate cuando aparezca la otra cara, que es la que le apareció a [Mauricio] Macri después de la legislativa de 2017. Un mes después estaban tirando piedras contra la sede del Congreso, y así arrancan. Después se juntan en el Congreso, te bloquean. El peronismo cuando huele sangre no muestra su cara bondadosa”, indicó Sanz, que integró la coalición Juntos por el Cambio, que gobernó entre 2015 y 2019.

“El Gobierno tiene que tener en cuenta eso. El camino hacia 2027 no es de rosas. Aún ganando en octubre, el Gobierno garantiza solo el bloqueo de vetos con el número que va a tener en el Congreso. Con lo cual, si no modifica su esquema de diálogo y de apertura hacia todos los protagonistas, va a haber parálisis. Va a haber parálisis durante dos años“, sentenció.

Seguro de que el peronismo ocupará ese “espacio de parálisis” que según Sanz podría ocurrir, también planteó: “¿Vamos a dormir la siesta todos por dos años? No, el peronismo lo va a tratar de ocupar a su estilo, a su manera. Como diría una azafata: ‘Ajústense los cinturones porque viene zona de turbulencia’. Yo creo que hay muchos actores democráticos, respetuosos de las reglas y del sistema, que van a tratar de construir una alternativa por las buenas. El peronismo no lo sé. Dejame que lo ponga en duda".