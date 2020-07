"Quieren copar la Corte Suprema y lo están disfrazando de comisión. Eso es lo que yo pienso y tengo argumentos", afirmó Ernesto Tenembaum Fuente: Archivo

30 de julio de 2020

Ernesto Tenembaum se refirió en términos muy críticos a la creación de una comisión para reformar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos) sostuvo que le "parece una berretada mal" y que "desde que asumió Alberto Fernandez es la peor decisión de su gestión".

"Se suponía que la reforma iba a ser sobre la Justicia Federal, algo que uno puede cuestionar si este es el momento o no, pero en el medio [el gobierno] metió una comisión para discutir la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde está el abogado de Cristina Kirchner, el socio de [Eugenio Raúl] Zaffaroni, que fue el abogado de [Amado] Boudou, el abogado de [Ricardo] Echegaray, que es Carlos Arslanian, y un militante de Justicia Legítima miembro de la Corte de Mendoza: son 4 de 11, tenés un núcleo fenomenal", analizó.

"Imaginate que Macri gana en dos años y te anuncia una comisión para ampliar la Corte Suprema y te dice 'va a estar mi abogado que es un gran procesalista'; 'va a estar el abogado de Dietrich y el de Arribas, gran penalista y gran constitucionalista, y va a estar también Silvia Majdalani'. ¿Qué dirías vos? No me jodas", caracterizó Tenembaum, y arremetió: "Este tipo quiere copar la Corte Suprema y me lo está disfrazando de comisión. Bueno, eso es lo que yo pienso y tengo argumentos".

"Cuando veo un animalito que tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, para mi es un perro. Desde que asumió Alberto Fernández, el anuncio de la comisión para ampliar la Corte es la peor decisión de su gestión. Los argumentos que dan son todos rebatibles, insostenibles y frágiles para disimular lo que hay detrás que es la ambición de copar la Corte Suprema", consideró.

"Está implícita la lógica del copamiento", agregó, e insistió: "Me parece la peor medida que tomó Alberto Fernández desde que asumió, y no tengo ningún tipo de reparo en bancar las cosas que me parecen bien, como banqué desde el principio todo lo que hizo el gobierno respecto de la cuarentena".

"Está mal. Es un debate donde el gobierno si gana, igual pierde, pero además va a perder. Me parece una berretada mal", finalizó.