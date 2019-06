Los únicos tuits del Presidente en esa fecha fueron en referencia al incidente eléctrico

Después del apagón que el domingo último afectó a casi todo el país, parte de Uruguay y el sur de Brasil, comenzó a circular por redes sociales un supuesto tuit del presidente de la Nación, Mauricio Macri, que habría publicado un minuto antes del corte de luz: "Les escribo temprano a todos los papás de los países de la región deseándoles que tengan un día lleno de luz. ¡Feliz día del Padre!". Sin embargo, esto es falso. Lo único que tuiteó Macri el 16 de junio último fue en relación al apagón general y no escribió un mensaje por el Día del Padre.

Lo que circuló en redes

El falso tuit fue posteado por al menos 13 usuarios de Facebook y tuvo más de 4 mil compartidos -según los datos de las mismas publicaciones-. La desinformación circuló también por Twitter, donde tuvo más de 200 retuits en total (ver acá y acá), y entre los usuarios de WhatsApp, que lo enviaron al número de Reverso (+54 9 11 3182-3655) para que fuera verificado.

La imagen del tuit falso fue compartida junto a una captura de una nota del diario Clarín del domingo último que dice: "El apagón en la Argentina comenzó a las 7.06 y se extendió a Uruguay". El creador de la desinformación (cuya identidad se desconoce) puso como horario de publicación del falso tuit de Macri las 7.05. de la mañana del mismo día, es decir, que el texto habría sido publicado un minuto antes de que se cortara la energía en el país.

La desmentida

Sin embargo, el Presidente no realizó esas declaraciones la mañana del apagón general. Luego de realizar un relevamiento de la cuenta oficial de Twitter de Macri, Reverso comprobó que los únicos tuits en esa fecha fueron en referencia al apagón eléctrico y no al Día del Padre.

Con la herramienta Wayback Machine se puede acceder a dos capturas de pantalla de las publicaciones de la cuenta de Macri que del domingo último, y en ninguna se puede ver ese saludo.

Por su parte, ese texto con los mismos signos de puntuación fue compartido ese día por la cuenta de Twitter llamada "Boca Juniors", que no es la oficial.

Consultados por Reverso, desde el equipo de la Secretaría de Comunicación Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, confirmaron que el Presidente no emitió nunca un saludo por el Día del Padre el último domingo y que la única comunicación se hizo desde la cuenta de Instagram de la primera dama, Juliana Awada.

Además, señalaron que no se hacen publicaciones los domingos tan temprano (7 de la mañana) porque no hay muchas personas participando de las redes en ese horario. Reverso analizó los tuits publicados este año por la cuenta oficial del Presidente y, efectivamente, no se encontraron mensajes enviados durante las primeras horas de la mañana.

