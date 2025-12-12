Escándalo con la AFA: qué se sabe de los allanamientos y la causa judicial hoy, 12 de diciembre

El juez federal Daniel Rafecas ordenó este viernes el allanamiento de la finca de Villa Rosa, ubicada en Pilar. Se trata de una propiedad sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Fuentes judiciales detallaron que, además de los agentes encargados del operativo, en el inmueble se encuentran seis peritos designados por el juzgado para tasar la finca -tres expertos de la Corte Suprema y tres del colegio de Martilleros de San Isidro-.

Allanamientos en la quinta de Villa Rosa en el marco de la causa Sur Finanzas y la ruta del dinero AFA Ricardo Pristupluk

El martes, el juez federal Luis Armella había ordenado más de 30 allanamientos en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los operativos se realizaron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en las oficinas de la Superliga, y en 18 clubes de Primera y del Ascenso. Algunos de ellos tenían un acuerdo de sponsoreo con la financiera de Ariel Vallejo, otros recibieron préstamos o donaciones, y un tercer grupo está siendo investigado por una misteriosa triangulación de los derechos de televisación.

Allanamiento en la quinta de Pilar

El megaoperativo en la quinta de Pilar

Además de tasar el lugar, se hará también una filmación completa del predio y se tomarán fotografías, informaron las fuentes.

En ese marco, el juez Rafecas ordenó que en caso de hallarse vehículos u otros objetos suntuarios en el lugar, también se los tase y releve.

El operativo policial que se desplegó en el ingreso a la quinta de Villa Rosa Ricardo Pristupluk

En imágenes, así es la quinta de Pilar

Galpón y cancha de tenis

Vista panorámica de la mansión

La propiedad está conectada por calles internas

Cuenta con cancha de fútbol y helipuerto

Quién es el dueño de la mansión

La mansión está a nombre de Real Central S.A., de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, pero la sospecha es que ellos serían prestanombres de altos dirigentes de la AFA.

La denuncia, presentada por la Coalición Cívica, plantea la sospecha de que podría ser del presidente de la AFA, Claudio Tapia, o del tesorero de la asociación, Pablo Toviggino.

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de AFA, respectivamente AFA

Antecedentes de la quinta

La quinta de Villa Rosa fue adquirida por el exfutbolista y director técnico Carlos Tevez en julio de 2017. Seis años más tarde, el 28 de julio 2023, fue vendida a la firma Malte SRL, que la tuvo a su nombre menos de un año. El 30 de mayo de 2024, la compró Real Central SRL.

Malte SRL también está vinculada con la AFA: uno de los socios, creen los investigadores judiciales, sería Mauro Javier Paz, titular de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, que está dentro de la estructura de la AFA.

Megaoperativo policial en la casa quinta de Villa Rosa, Pilar

Malte SRL, además, recibió en 2022 una contratación directa de la AFA por 550.000 dólares para la construcción de instalaciones para el funcionamiento del VAR en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, según los registros públicos de la AFA: “Se autorizó, de manera excepcional, la contratación directa de la Empresa Malte SRL”, informó la AFA.

Indicó que se hizo así “teniendo en consideración el anuncio del comienzo de su implementación [del VAR], sus reiteradas postergaciones y la clara decisión de la Liga Profesional de Fútbol y su aprobación por parte del Comité Ejecutivo de comenzar a utilizarlo”.