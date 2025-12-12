La flota de vehículos de lujo que identificó la Justicia en la quinta de Pilar que le adjudican a la cúpula de la AFA

En el allanamiento realizado este viernes en la quinta en Pilar sospechada de pertenecer a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), la Policía encontró 52 de los 57 vehículos de alta gama que la Justicia tenía previamente identificados por estar a nombre de Real Central SRL, la empresa investigada y propietaria formal del lugar.

En el listado de vehículos bajo titularidad de la firma -sobre cuyos dueños, Luciano Pantano y Ana Conte, pesa la sospecha de ser prestanombres- figuran varios vehículos de lujo, una gran serie de autos deportivos, camionetas 4x4, motocicletas y coches “coleccionables”.

En el allanamiento ordenado hoy por el juez Daniel Rafecas se encontró casi la totalidad de esa suntuosa colección: 45 autos, 7 costosas motos y dos kartings de competición.

Sin embargo, cinco vehículos de la empresa, cuyos modelos no trascendieron, no se encontraban en el lugar.

Fotos anteriores al allanamiento de una Ferrari y un Audi que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, a nombre de la empresa Real Central SRL figuran un total de siete coches deportivos: tres Porsche (un Carrera y dos Cayman S), una Ferrari F430 coupé, un Audi R8, un Ford Mustang Mach 1 y un Peugeot RCZ.

El listado incluye también un BMW 320 y dos camionetas 4x4: una Porsche Macan S y una Toyota Hilux.

En tanto, en el rubro de las motocicletas figuran dos Harley-Davidson (Forty-Eight e Iron 883), dos Honda (CBR600 RR y CBR600F3), dos Kawasaki (Ninja 1000 y ZX 600-D3) y una Triumph Rocket 3 R. Todas ellas fueron encontradas hoy en el operativo.

Dos de los autos de colección que estaban en la quinta, también previas la operativo

Dependiendo del estado de conservación, otro grupo de vehículos enlistados por las autoridades puede ser considerado como de “colección”. En esa categoría se encuadran, por caso, tres Renault Fuego coupé y tres Ford Falcon.

La empresa investigada también es dueña de dos Renault 18 y un R19 de la misma marca, un Volkswagen Gacel, un Fiat 147 y otro Regata, un Peugeot 505, un Ford Sierra XR4, un Citroën Familiar Bermuda y un cuatriciclo marca Gilera FR 200.

En esta otra foto se identifican tres Porsche, un Peugeot y un Renault 19 blanco

La Justicia inventarió, además, otros 21 vehículos sin identificar, a los que individualizó por su patente.

Del procedimiento formaron parte tres peritos de la Corte Suprema y tres peritos del Colegio de Martilleros de San Isidro, que realizarán la tasación de los 52 vehículos hallados, del terreno y de la casa, dijeron fuentes judiciales.

De acuerdo a los registros catastrales de Pilar, la quinta perteneció durante 6 años al exfutbolista Carlos Tevez y luego, en 2023, pasó a manos de Malte SRL. Finalmente, el 30 de mayo de 2024, la propiedad fue vendida a la empresa Real Central SRL, de la cual Pantano y Conte son titulares.

De acuerdo a la denuncia, realizada por dirigentes de la Coalición Cívica, y a las sospechas de la Justicia, las dimensiones del terreno, la casa y sus instalaciones no se condicen con el perfil económico de sus dueños formales.

“Aun, cuando la propiedad hubiera sido adquirida por la empresa, cuyos titulares son las personas denunciadas, después de acrecentar su capital social, ese aumento no alcanzaría de ninguna manera para justificar el giro financiero para la supuesta adquisición de semejante inmueble, no sólo por su tamaño, sino por la infraestructura de lujo que existe en su interior”, dice la presentación.