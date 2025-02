Escándalo cripto de Javier Milei, en vivo: reacciones y denuncias este jueves 20 de febrero

📌 01.00 | Se conoció una nueva foto de Milei junto a Hayden Mark Davis

En medio del escándalo cripto que sacudió al Gobierno de La Libertad Avanza, el miércoles por la noche, en la pantalla de LN+, se dio a conocer una nueva foto exclusiva entre el presidente Javier Milei y el autor de la meme coin $LIBRA Hayden Mark Davis. Se trata de una segunda fotografía entre ambos distinta a la que se difundió en las primeras horas después de iniciada la polémica y que databa del 30 de enero de este año.

La nueva imagen se conoce luego de que tanto Milei como Davis dieran explicaciones públicas de lo ocurrido el viernes por la noche con el rápido desplome del criptoactivo. Milei no negó conocer y haberse juntado con el estadounidense, pero aseguró que no estuvo involucrado en la creación de la moneda virtual ni con las empresas ni con el proyecto en sí y que no cobró dinero por la difusión del posteo. Esto fue confirmado también por el propio Davis.

La nueva foto completa de Javier Milei con Hayden Mark Davis

En la imagen, se los ve a ambos de frente a la cámara para un retrato tipo selfie con un fondo de color marrón claro y a los dos vistiendo traje, pero Davis sin corbata. La misma podría dar cuenta de una reunión extra entre el Presidente y el tradder en la Casa Rosada además de las anteriores visitas que iniciaron tras el Tech Forum de 2024.

03.00 | El Gobierno habilitó a la Oficina Anticorrupción a investigar el caso $LIBRA

Tal y como había expresado el Gobierno en un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno habilitó a la Oficina Anticorrupción (OA) a comience a investigar el caso $LIBRA. Para ello, creó una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) con el fin de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción en la vinculación del Poder Ejecutivo con la difusión de la criptomoneda, luego de las denuncias recibidas en el Poder Judicial.

La medida, que además fue respaldada por el presidente Javier Milei el lunes en una entrevista televisiva, fue publicada en el Boletín Oficial de este jueves a la madrugada en el Decreto 114/2025 con las firmas del jefe de Estado y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y se tomó como consecuencia de que “el criptoactivo denominado “$LIBRA” generó importantes repercusiones y consecuencias que deben ser esclarecidas con suma urgencia”.

02.30 | El Gobierno modificó el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 111/2025, mediante el cual se introdujeron modificaciones al régimen de promoción industrial en la provincia de Tierra del Fuego. En síntesis, la norma ajusta la distribución del “Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina” (FAMP-Fueguina) y establece nuevos criterios para la utilización de los aportes obligatorios por parte de las empresas beneficiarias.

El DNU publicado esta madrugada modifica el artículo 6° del Decreto 727/2021, y establece que el 60% de los fondos recaudados serán destinados a proyectos productivos que diversifiquen la matriz productiva provincial y fomenten la innovación en ciencia y tecnología. Además, un tercio de este monto deberá dirigirse a empresas que no formen parte del régimen de promoción industrial.

02.00 | Milei transformó por decreto al Banco Nación en una sociedad anónima

El Gobierno decretó la conversión del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima (SA). Así lo hizo mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 116/2025 publicado este jueves a la madrugada en el Boletín Oficial, minutos después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo adelantara con un posteo en su cuenta de X. Según precisaron, la decisión busca modernizar la estructura operativa y jurídica del banco, alineándolo con prácticas de gobierno corporativo internacionales.

“El Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, fue el escueto mensaje difundido en redes sociales por el funcionario.

El decreto establece que el nombre pasará a ser Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima (BNA S.A.) y que continuará siendo controlado mayoritariamente por el Estado Nacional, que poseerá el 99,9 % de las acciones, mientras que la Fundación Banco de la Nación Argentina tendrá el 0,1 % restante.

