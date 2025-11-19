Escándalo de Andis: el abogado de Spagnuolo afirmó que los audios de las presuntas coimas fueron “manipulados con IA“

Diego Spagnuolo se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), originado en audios atribuidos a él. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, habló con LN+, donde afirmó que la voz de su defendido “fue manipulada con inteligencia artificial“.

Consultado acerca de cómo comprueba que los audios fueron utilizados para operar, el letrado explicó: “Se utiliza un software, que no existe en la Argentina, es de Alemania. El software compara el registro de voz del hablante con el registro de voz existente. La utilización de audio ambiente genera la posibilidad de que no se pueda distinguir si es inteligencia artificial o voz natural, por eso se utiliza el sonido ambiente para engañar al software”.

Abogado de Spagnuolo

Noticia en desarrollo