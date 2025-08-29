Escándalo de los audios: Diego Spagnuolo se presentó ante la Justicia con dos abogados

En el marco del escándalo por presuntas coimas reveladas en grabaciones clandestinas, Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se presentó este jueves en el expediente con el patrocinio de dos abogados: Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze, según informaron fuentes judiciales a LA NACION.

Horas antes, fuentes cercanas al funcionario desplazado informaron a este medio que el Gobierno le ofreció abogados y que teme por su vida. "Diego es un bocón, sí, pero porque no tenía experiencia política previa, entonces hablaba con cualquiera como si fuera un ciudadano más", señalaron e indicaron que Spagnuolo “está cagado en las patas”.

“Desde el Gobierno le mandaron a Santiago Viola y a los Anzorreguy, que es lo mismo que decir los Menem [es decir, el segundo de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem], pero los rechazó“, habían expresado desde el entorno de Spagnuolo respecto a su defensa, aunque Jorge Anzorreguy (hijo) y Viola lo desmintieron ante las consultas de LA NACION.

Diego Spagnuolo se presentó ante la Justicia.

Ahora, el extitular de la Andis se definió por Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze como sus abogados patrocinadores. Por una parte, Rada Schultze ejerce desde 2013 para el Estudio Jurídico Aranguren, según su perfil de LinkedIn, y se especializa en derecho penal tributario. Anteriormente trabajó para Baker & McKenzie (entre 2011 y 2013) y para Aráoz de Lamadrid y Asociados entre 2009 y 2011. También fue director de Mediación de Conflictos en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de diciembre de 2007 a abril de 2010.

Spagnuolo designó a sus abogados defensores después de que el presidente Javier Milei asegurara que lo va a denunciar. Durante la caravana en Lomas de Zamora, el jefe de Estado aseguró a LN+ que la información que circula en los audios es “falsa” y que llevará al exfuncionario a la Justicia. Luego ratificó su postura durante su participación en el evento anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde calificó el escándalo de los audios de las coimas como “una opereta”.

En la mesa chica de Milei estudian la estrategia judicial.

“Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida para frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. Como la gente votó a un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante", declaró.

Tal como informó LA NACION, la estrategia del Presidente apunta a contraatacar en la Justicia, aunque no hay claridad sobre la formulación legal. La mesa chica del mandatario estudia el pedido presidencial, pero aún no encuentra una formulación legal para avanzar: por un lado, las revelaciones de los audios de Spagnuolo son asuntos de interés público, por lo que no aplicaría la figura de la calumnia, pero por el otro, el extitular de la Andis no hizo declaraciones públicas acusando al Gobierno por corrupción. “Por ahora no hay cómo avanzar contra él, salvo que ratifique las versiones ante sede judicial o en los medios”, explicó un importante colaborador que está siguiendo muy de cerca el caso.