La imagen de los fajos de dólares, euros y pesos que secuestró la Justicia por las denuncias en Andis

Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, fue procesada junto a 18 personas en un fallo del juez federal Sebastián Casanello en la causa por sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El escándalo volvió a la primera plana luego de que la Justicia difundiera fotos de los fajos de billetes que tenía en su domicilio la exfuncionaria.

Para la Justicia, Ornella Calvete era partícipe necesaria de los “negocios espurios” a través de su padre Miguel Ángel Calvete, también procesado y consignado como jefe de una “asociación ilícita”. En tanto que el exdirector de Andis Diego Spagnuolo fue acusado formalmente de haber cometido un “cohecho activo”.

La prueba contra la hija de Calvete, “cuyo origen guardaría relación con las maniobras investigadas”, fue hallada en un cajón del vestidor en un allanamiento a su departamento.

Se trata de importantes sumas de dinero en efectivo: 695.457 dólares, 19.996.200 pesos y 1960 euros en efectivo. Ese monto ahora está embargado, según el fallo al que accedió LA NACION.

La Policía Federal en el vestidor de Ornella Calvete Expediente

El pasado 9 de octubre, Casanello había ordenado una batería de medidas a pedido del fiscal Franco Picardi. Fue así que la Policía Federal llegó al domicilio de la exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio, en el piso 34 de una lujosa torre a metros de Puerto Madero.

Durante el allanamiento al departamento de Calvete se encontró el dinero que, para los investigadores, sería el “ocultamiento de la ganancia ilícita administrada”. Entre las perchas, cajas de relojes TAG Heuer y habanos Partagas, estaba el efectivo.

La exfuncionaria después declaró que “nunca tuvo su disposición ni administración” de los billetes. Luego de los primeros procedimientos en la causa y un mes antes de la orden del juez, Ornella se mensajeó con su padre, preocupada por que fuera revisada por las autoridades.

Los cajones de Ornella Calvete, allanada en el marco de la causa Andis

“Hay 15 policías en planta baja. No sé si es por el cabeza de rodilla o qué”, escribió haciendo referencia a Diego Spagnuolo, por entonces director de la Andis y ahora procesado. “Hacete la gila”, le contestó su padre. Al poco tiempo, ella avisó que fue una falsa alarma.

Miguel Ángel Calvete, empresario con pasado político y lobbista de las droguerías, ”contó con la colaboración de su hija, Ornella”, afirma la resolución judicial. Para los investigadores, ella “participaba de los negocios del padre en todas sus facetas” y era parte del grupo sospechado de ser una “asociación ilícita”, donde se aprovecharían su rol e influencias como funcionaria del Gobierno.

En el fallo se describe que Ornella Calvete “no sólo conocía el esquema delictivo operado por su padre”, sino que también participaba en la creación y gestión de nuevos negocios y ganancias, “cuya gestión y resguardo resultaban, en parte, también su responsabilidad”. Asimismo, el efectivo es para la Justicia “un indicio de ilicitud”, ya que “la parte subterránea de la operatoria necesitaba dinero físico para evitar su trazabilidad”.

Ornella Calvete al llegar a declarar a los tribunales de Comodoro Py por la causa Andis Ricardo Pristupluk

Calvete hija fue procesada, sin prisión preventiva, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, se embargaron sus bienes y dinero por el monto de $94.288.025.418.

Por su parte, Calvete padre fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario y cohecho activo, en calidad de autor. Además, asociación ilícita, en calidad de jefe. Su embargo suma $203.072.992.394.

En total, el fallo de Casanello procesó a 19 personas y les embargó los bienes. El juez actúa como subrogante y pronto dejará la causa, pero advierte que el “esquema delictivo” develado “pareciera tener márgenes aún difusos” e incluir otros hechos.