Escándalo en la Convención Reformadora de Santa Fe: un micrófono abierto captó el exabrupto del presidente a un opositor

El presidente de la Convención Reformadora, Felipe Michlig, lanzó un exabrupto contra el convencional de La Libertad Avanza (LLA), Nicolás Mayoraz -que es diputado nacional-, sin percatarse de que su micrófono estaba abierto. El hecho ocurrió el lunes, durante una maratónica sesión. “Lo voy a cagar a trompadas”, fue la frase que desató el escándalo.

La tensión escaló durante el debate producto de repetidas interrupciones de Mayoraz a Michlig y cuestionamientos respecto de cómo debía conducir la sesión. Fue por ello que, sobre el final del plenario, el presidente de la asamblea se despachó contra el integrante del espacio que lidera Javier Milei.

“A usted lo escuché tantas veces convencional. Es un provocador nato. Le pido por favor que se llame al silencio. Lo escuché decir cada barbaridad hoy, levantarse y faltarle el respeto a todo el recinto. Le pido que haga silencio. Silencio, por favor. Usted lo único hace es hablar y provocar”, disparó mientras Mayoraz negaba las acusaciones.

El exabrupto de Felipe Michlig contra Nicolás Mayoraz que se escuchó por un micrófono abierto

“No, yo lo que hago es fundamentar”, llegó a decir el convencional, antes de ser interrumpido. “Usted no fundamenta absolutamente nada. Lo único que hace es hablar y provocar”, le endilgó Michlig.

Luego de que Mayoraz insistiera en que el presidente no podía intervenir en esos términos, la sesión continuó hasta que completase la votación respecto de ocho cláusulas. Una vez concluido el trámite parlamentario, el titular de la Convención Reformadora se levantó de su asiento y, con el micrófono aún encendido, soltó: “Lo voy a cagar a trompadas a este tipo”. Segundos después de aquella frase, la transmisión oficial se cortó.

Este martes, según declaraciones que replicó Rosario3 Mayoraz recogió el guante en Radio 2, calificó la situación como “un papelón” y dijo sentirse “sorprendido de la actitud totalmente fuera de lugar” de Michlig.

Justificó sus interrupciones al presidente de la Asamblea al decir que, a su criterio, éste hacía uso de la palabra cuando debía limitarse a moderar. “Yo presido un bloque de 10 convencionales que hemos presentado dictámenes de minoría en todos los puntos. Por eso tenemos que hablar siempre. A mí me votaron 200.000 personas, a él lo votaron 15.000. La legitimidad que yo tengo, él no la puede desconocer”, sostuvo.

Mayoraz agregó que no buscará un encuentro personal con Michlig, pero adelantó que pedirá medidas institucionales para que se rectifique. “El que recurre a los insultos o a la violencia es porque no tiene otros argumentos. Yo no le tengo miedo en absoluto. Lo que voy a plantear es que se tome algún tipo de medida para que esto no vuelva a ocurrir y que, si tiene hombría, se rectifique de su palabra”, concluyó.