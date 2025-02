Escándalo por una criptomoneda: Bullrich salió a defender a Milei y habló de una “bomba atómica”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a defender este sábado al presidente Javier Milei tras el escándalo político que se generó luego de que el libertario sugiriera invertir en el token $LIBRA, que aumentó su valor de manera exponencial en millones de dólares y luego se desplomó. La funcionaria de la administración nacional habló de una “bomba atómica” y apuntó contra la oposición por querer promover un juicio político.

“ Lo que pasó anoche fue como una bomba atómica para tratar de bajar al Presidente de un hondazo. Es una cosa increíble pedir un juicio político por un tuit. Milei consideró que había ciertos inversores que le hacían bien al país y sacó un tuit”, introdujo Bullrich en defensa del titular del Ejecutivo en diálogo con Radio Rivadavia. Luego sumó: “Ese tuit tuvo solo la intención de mostrar cómo se podían financiar pequeñas empresas, después cada uno toma su decisión”.

Además, la ministra intentó esbozar los motivos por los que que Milei borró su mensaje y dijo que los detractores de la administración que integra "intentan generar un conflicto” con cada cosa que hace el mandatario.

“Llevarlo a juicio político es una cosa totalmente desmedida con tal de sacar al Presidente y desviarnos del camino. Vamos a apoyar siempre a los privados que hagan cosas y Milei tiene la libertad de poder plantear las cosas que considere”, sostuvo. Luego dio un ejemplo: “Va a la inauguración de una empresa, ¿le está diciendo a la gente que compre ese auto si la compañía es automotriz? No. Va a apoyar emprendimientos. Que vaya a visitar a una empresa o determinado lugar no significa que esté generando un lobby sobre ese lugar, porque entonces ningún presidente puede ir a un lugar productivo porque sería favorecerlo; es una locura”.

En ese contexto, afirmó que la oposición “tiene la intención de golpear al Presidente” y que el propio Milei dio marcha atrás con la promoción del token “para no darle de comer a los que intentan buscar voltearlo”.

Siempre en línea con su defensa, Bullrich concluyó: “Acá la lógica política que tiene la oposición es que el Presidente es el Estado, pero no. El Presidente separa su lugar de lo que es el Estado. Es un gobierno, no es el Estado. Aquellos que tienen esa mirada desafortunada lo que hacen inmediatamente es salir a pegar. No puedo decir si él sabía o no sabía [sobre el riesgo de comprar el token], yo creo que toma decisiones sabiendo. Lo que pasa es que todos los demás lo golpean y generan un intento de inestabilidad, hasta juicio político, un poquito exagerado, ¿no?“.

Escándalo

La polémica se generó el viernes por la noche cuando Milei publicó un link en sus redes sociales en el que se promovía la compra del token. “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, escribió el mandatario. Tras una suba grande que significó millones de dólares, la criptomoneda se desplomó de manera abrupta.

Un par de horas más tarde, el Presidente emitió un nuevo mensaje. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló.

Luego, continuó y apuntó contra quienes llamaron a que exista un juicio político: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

A pesar de su queja, diputados de la Coalición Cívica pedirán al Congreso crear una comisión investigadora para determinar si Milei llevó adelante una conducta que amerita una sanción.

‼️ MILEI DEBE SER INVESTIGADO EN EL CONGRESO



Si esto no fue un hackeo (hace tres horas, el Presidente mantiene un post fijado en su cuenta oficial de X y, hasta el momento, ningún funcionario ni el propio Milei han salido a desmentirlo), entonces estamos ante un hecho gravísimo… — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) February 15, 2025

LA NACION