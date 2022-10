“Ese economista no existe, lo inventé”: Marcelo Longobardi incomodó a la ministra de Trabajo Kelly Olmos durante una entrevista

escuchar

En las últimas horas, la flamante ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, protagonizó un incómodo momento al aire en una entrevista radial que le realizó Marcelo Longobardi. Allí tuvieron un acalorado un ida y vuelta cuando debatían sobre las expectativas económicas del Gobierno Nacional. En un momento dado, el periodista le preguntó si conocía a un economista y la funcionaria no dudó en responder que sí. Sin embargo, segundos después él reconoció que en realidad esa persona no existe, sino que se trató de un nombre que inventó.

La inflación y las medidas del Gobierno Nacional fueron los ejes de la conversación radial. “Casi 100 mil millones de dólares va a ser la exportación de este año Longobardi”, le expresó la ministra durante la nota. Al oírla, el conductor de Longobardi por CNN Radio, afirmó que esta tarea se “volvió complicada” de llevar a cabo en el país. Asimismo, agregó: “Acá tengo un dato que me ofrece un amigo economista, como yo algo desinformado, que me dice que no llegamos a los 90.000 millones”.

“Va a ver que lo vamos a superar. Usted me habla de un economista anónimo, yo le pongo con nombre y apellido que vamos a superar los 90.000, que vamos a acercarnos a los 100.000 millones de dólares”, respondió la funcionaria. Acto seguido, el periodista indicó que hablaba de un profesional que describió como alguien “muy conocido”: Fortunato Secco.

El diálogo entre Marcelo Longobardi y Kelly Olmos

En ese momento, sin titubear, Olmos opinó que dicho profesional era otro “liberal” que iba en contra de las medidas del Gobierno: “Es de los mismos que decían que íbamos a tardar de 4 a 5 años en recuperar lo perdido en la pandemia, y lo hicimos en el 2022″.

”¿Usted ha escuchado lo que dijo el señor Fortunato Secco?”, le consultó Longobardi. Una vez más, la ministra dio una respuesta concisa: “Siempre lo escucho, cada vez que lo veo en los medios. No compro su newsletter eso sí”.

Kelly Olmos protagonizó un insólito momento en vivo (Foto Instagram @kellyolmosok)

Segundos después, el entrevistador le reveló que en realidad esa persona no es real: “No existe, es un hombre que acabo de inventar”. Acto seguido, la ministra respondió contundente: “Del mismo modo debe haber inventado la cifra que le adjudicó”. La tensa conversación culminó con la palabra del periodista, que aseguró de forma irónica que procuraría estar más informado.

Garbriela Cerruti defendió a Kelly Olmos y apuntó contra Marcelo Longobardi

Luego de la fuerte repercusión que tomó la entrevista, la vocera presidencial utilizó sus redes sociales para posicionarse sobre el hecho que involucra a la funcionaria. “Fortunato Secco es un personaje ficticio, pero Luis Secco es un economista al que @LongobardiM entrevista a menudo”, sostuvo Cerruti en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Gabriela Cerruti defendió a Kelly Olmos (Captura Twitter)

“Burlar a una ministra que además es una gran economista cambiando el nombre de pila con el mismo apellido, habla de la degradación de la conversación púbica”, continuó la vocera en una clara defensa hacia Olmos y con críticas hacia el accionar del periodista.

LA NACION