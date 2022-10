Jorge Macri, sobre las repercusiones de su encuentro con Patricia Bullrich: “Una foto con ella no debería causar tanto revuelo”

escuchar

En el marco de las discusiones internas que cruzan a Juntos por el Cambio de cara a 2023, el ministro de gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió al encuentro que mantuvo esta semana con Patricia Bullrich y le bajó el tono a la polémica. “Es la presidenta de Pro a nivel nacional, una foto con ella no debería causar tanto revuelo”, sostuvo el intendente de Vicente López en uso de licencia, quien busca ser el candidato a jefe de gobierno porteño de esa fuerza política el año que viene.

En ese sentido, en diálogo con CNN Radio, llamó a resguardar la unidad de la alianza opositora y así consolidar el poder en la ciudad de Buenos Aires, distrito en el que gobierna Pro hace 15 años. “Es nuestro lugar de transformaciones, el lugar donde demostramos las cosas en las que creemos y hacia donde queremos ir”, señaló Macri. Y agregó: “Yo vine a la Ciudad para defender a los porteños de las agresiones del kirchnerismo”.

“Nosotros tenemos que defender la idea de Juntos por el Cambio unidos, con Pro como columna vertebral. Yo creo en eso, así como [Gerardo] Morales debe creer en la UCR como columna vertebral. Y no está mal, es natural que suceda”, se explayó.

Patricia Bullrich junto a Jorge Macri Sergio Koltan/PRO

De esa manera, el funcionario porteño aseguró: “Así como seguro que Morales está pensando en ganar Jujuy desde la UCR, o [Alfredo] Cornejo o [Rodolfo] Suárez quieren ganar Mendoza, nosotros tenemos que tener un plan como fuerza política dentro de Juntos por el Cambio para que Pro gane la Ciudad. Es competir y ganar, después vienen las PASO y la gente decide”.

“Yo soy Pro, voy a defender al Pro y no tengo un problema o enemistad con el radicalismo. Ellos van a competir y plantear sus alternativas, pero no me parece que la solución sea corrernos de la responsabilidad de defender la Ciudad como fuerza política”, sentenció.

Acuerdo electoral

Según pudo saber LA NACION, Patricia Bullrich y Jorge Macri acaban de sellar un acuerdo electoral en la Ciudad, lo que agitó aún más la interna de Pro. La exministra de Seguridad y el primo del expresidente se reunieron el martes pasado con un grupo de estudiantes, cuya presencia no fue más que una excusa formal para concretar una foto que se había negociado durante semanas.

El acto fue netamente político. Con la autorización de Macri, Fernando de Andreis, su colaborador y jefe de campaña, acordó con Juan Pablo Arenaza, lugarteniente de Bullrich en la Ciudad, los términos del acercamiento. Atentos a la chance de que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta ponga en riesgo la continuidad de Pro en la Ciudad o facilite un triunfo del radical Martín Lousteau, ambos decidieron avanzar para redoblar la presión sobre el alcalde y sacarlo de la neutralidad.

Bullrich y Jorge Macri, tras la charla con estudiantes

Cuando tomó la palabra, el intendente de Vicente López en uso de licencia –que había convocado a Uspallata a su sucesora, Soledad Martínez, para pulir detalles de la comunicación de la foto–, intentó mantener una postura ecuánime para no escalar el conflicto. Dijo que quería ser la “síntesis” de los presidenciables de Pro en la Ciudad y que era un desafío para él cosechar el apoyo de los jefes del partido. A su vez, pidió que no haya divisiones en la fortaleza electoral del macrismo y auguró que la candidatura nacional de Pro se defina en las PASO. “Habrá competencia, ¿no, Patricia?”, dijo. Con una sonrisa socarrona, la exministra replicó: “No sé si tanta, eh”.

Luego, Macri destacó el “coraje” de Bullrich: “Ese norte que una vez marcó Mauricio hay que sostenerlo y defenderlo. Confío mucho en tu capacidad también. Tomo este apoyo con mucha responsabilidad”, remató.

LA NACION