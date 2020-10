El fiscal federal Eduardo Taiano presentó un requerimiento de instrucción para que se investigue la filtración de información secreta de agentes y exagentes de la AFI

El fiscal federal Eduardo Taiano promovió una causa penal para que se investigue la filtración de información sensible sobre "numerosos agentes y exagentes" de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El fiscal no señaló todavía posibles responsables, pero pidió informes para determinar qué tratamiento le dieron a la información tanto las autoridades de la AFI, que dirige Cristina Caamaño, como la fiscalía y el juzgado federal de Lomas de Zamora, que fueron los destinatarios de la información que luego trascendió.

En su presentación, Taiano pidió seis medidas de prueba, que ya empezó a realizar la jueza de la causa, María Romilda Servini. Entre ellas, que la AFI informe si se inició algún sumario interno como consecuencia de las filtraciones y que el juzgado y la fiscalía de Lomas de Zamora comuniquen qué tratamiento le dieron a los documentos de inteligencia que recibieron.

El fiscal solicitó además que se suspenda la actividad del portal web que había difundido la información que debía permanecer secreta. Se trata de un libro de actas de gestiones administrativas en el que aparecen las identidades de agentes, en muchos casos, que se desempeñan en el exterior.

En las copias de ese libro que salieron a la luz -136 páginas en total- están asentadas todas las resoluciones firmadas durante la gestión de Gustavo Arribas en la AFI entre 2016 y 2018. Pueden leerse los nombres reales de los agentes y sus DNI y se mencionan, además, designaciones, renuncias, licencias por maternidad, liquidaciones de viáticos y viajes realizados al exterior.

La causa penal que instruyen Servini y Taiano se inició por una denuncia que presentó contra Caamaño un grupo de personas que se identificaron como exintegrantes de la AFI. Ellos dijeron que el 24 de septiembre se habían enterado, por las redes sociales, de que la interventora de la AFI había publicado en el sitio web de la agencia -en el marco de una supuesta gestión de transparencia administrativa- ese libro de actas con la información secreta. Las copias del libro tenían como destino la causa de Lomas de Zamora que investiga maniobras de espionaje ilegal durante el macrismo. En esa causa interviene el juez Juan Pablo Auge y la fiscalía de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

En la causa penal de Taiano y Servini está agregada además una denuncia que el diputado Cristian Ritondo presentó en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, que afirmó que "mientras la AFI y la Fiscalía se reparten acusaciones, el origen cierto de la filtración todavía no es claro". Según Ritondo, la AFI no resguardó la identidad de los agentes y si bien Caamaño dijo que se le planteó la cuestión "a la fiscalía al momento de enviar la documentación requerida", la AFI podría haber testado los nombres y apellidos (además de los documentos de identidad) de decenas de agentes que no estaban involucrados directamente en la causa.

"Por otro lado, el juzgado y la fiscalía fueron por lo menos ingenuos en el manejo de la sensible información provista por la AFI sin agregar medidas de seguridad o pedir un reaseguro a la AFI", concluyó Ritondo.

La denuncia que motivó la apertura de la causa penal por la filtración es por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y revelación de secretos.

