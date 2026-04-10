Estados Unidos destacó la decisión de la Argentina de expulsar al máximo representante diplomático de Irán en el país

WASHINGTON.- Mediante un mensaje del Departamento de Estado que lidera el secretario Marco Rubio, el gobierno de Donald Trump destacó la decisión de la administración de Javier Milei, a la que considera como una aliada clave en la región, de expulsar al máximo representante diplomático de Irán en el país, el encargado de negocios Mohsen Soltani Tehrani, y de declarar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.

“Sabemos quiénes son nuestros amigos. En un momento crucial del conflicto [en Medio Oriente], la Argentina dio el valiente paso de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y expulsar a Mohsen Soltani Tehrani, el representante de Irán en la Argentina", señaló a través de su cuenta de X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, una división del Departamento de Estado norteamericano.

We know who our friends are. At a pivotal time in the conflict, Argentina took the bold step of designating the Islamic Revolutionary Guard Corp (IRGC) and expelling Mohsen Soltani Tehrani, Iran's representative in Argentina. We appreciate Argentina standing firm against… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) April 10, 2026

“Apreciamos que la Argentina se mantenga firme contra el terrorismo y las amenazas de Irán, y por su clara e inequívoca postura a lo largo de este conflicto", añadió el mensaje, en referencia a la guerra en Medio Oriente, que transita un momento clave con las negociaciones diplomáticas que sostendrán este sábado los representantes de Washington y Teherán, en Islamabad, para encarrilar una frágil tregua.

El sábado pasado, el canciller Pablo Quirno anunció que Tehrani había abandonado la Argentina luego de ser declarado persona non grata y haberle avisado que tenía que dejar el territorio nacional dentro de las siguientes 48 horas.

La salida de la Argentina de Mohsen Soltani Tehrani junto a su familia.

El 2 de abril, la orden del Gobierno a Tehrani para que abandonara el país había significado un quiebre definitivo entre la Argentina e Irán, y se produjo momentos después de que la embajada iraní en Uruguay condenara la decisión de la Argentina de declarar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.

Las decisiones del Gobierno, que tienen en la administración Trump a su principal aliado internacional, se produjeron en medio del conflicto bélico que estalló el 28 de febrero pasado con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ese día fue asesinado el líder supremo, ayatollah Ali Khamenei, junto a otras autoridades políticas y militares del régimen.

CANCILLERÍA DECLARA PERSONA NON GRATA AL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA EMBAJADA DE IRÁN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA Y DEBE ABANDONAR EL PAÍS EN 48 HORAS

👇🏼👇🏼👇🏼 https://t.co/mGnBl35spm — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 2, 2026

La decisión de expulsar a Tehrani se adoptó en respuesta al texto difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contenía “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la Argentina y sus más altas autoridades”, había indicado la Cancillería que conduce Pablo Quirno mediante un comunicado.

El canciller Pablo Quirno, al llegar a la Casa Rosada. JUAN MABROMATA - AFP

“Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”, añadió la nota.

“La medida no solo perjudica seriamente las relaciones bilaterales entre la Argentina e Irán, sino que también establece un precedente peligroso en las relaciones internacionales y genera responsabilidad internacional para el gobierno argentino”, había expresado el régimen a través de su embajada en Uruguay.

Tehrani era la última representación del régimen y su expulsión significó el “paso previo” a romper relaciones diplomáticas con el país persa, según detallaron fuentes del Poder Ejecutivo.

La embajada de Irán en Buenos Aires era encabezada por un encargado de negocios desde agosto de 1994, un mes después del atentado a la AMIA, en el que fueron asesinadas 85 personas y causa en la que ese país está sindicado como responsable. Tehrani, por su parte, era desde 2021 el máximo representante diplomático de Irán en la Argentina.

La decisión de echarlo del país va en línea con la lógica geopolítica que Milei tiene desde su llegada al poder, que se expresa en una condena al terrorismo y en completa alineación con Estados Unidos e Israel, que están en guerra desde el 28 de febrero pasado con Irán.

El presidente Javier Milei, en la Casa Rosada. JUAN MABROMATA - AFP

De hecho, el Presidente tiene previsto viajar a Israel el 19 de abril para participar de los festejos por el aniversario número 78 de la creación del Estado judío, en medio de la tensión regional desatada por la guerra.