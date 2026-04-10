Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Más grietas en la cima del poder
Como si en el país faltaran fracturas y disputas intestinas por las que se pierden los esfuerzos, el patrimonio y el tiempo de los argentinos, una nueva grieta se terminó de abrir en la cima del poder.
El flamante quiebre que acaba de cristalizarse entre integrantes de la Corte Suprema de Justicia irrumpe en la agenda pública con cuestiones vinculadas a la transparencia y la ética, tan en presente en estos días. Aunque sin desplazar del primer plano los escándalos que golpean al gobierno de Javier Milei, potenciados al extremo por sus propias y exacerbadas disputas intestinas.
En ese sentido, sigue dominando el AdorniGate, cuyo protagonista excluyente es el karinista jefe de Gabinete, que no deja de sumar capítulos y afecta cada vez más la imagen del Presidente y de su gestión, tanto que ya algunos miembros conspicuos de la administración libertaria aconsejan su desplazamiento sin más dilaciones.
La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su mujer para investigar todos sus movimientos de fondos
El juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
La medida alcanza también a Bettina Angeletti, la mujer del funcionario, y a la firma AS Innovación Profesional, de propiedad de ellos dos. El levantamiento había sido solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo la investigación penal. El objetivo es “reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera” de Adorni y su mujer.
La medida también busca -afirmó el fiscal en su pedido- “verificar el origen” de los fondos que ellos manejaron, “contrastar la información proveniente de las declaraciones juradas”, revisar sus compras y consumos, y “establecer si éstos encuentran sustento en ingresos, trazables y consistentes con su capacidad económica exteriorizada”.
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