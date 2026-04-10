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Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei
Javier Milei JUAN MABROMATA - AFP

Más grietas en la cima del poder

Claudio Jacquelin
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo LorenzettiAlfredo Sábat

Como si en el país faltaran fracturas y disputas intestinas por las que se pierden los esfuerzos, el patrimonio y el tiempo de los argentinos, una nueva grieta se terminó de abrir en la cima del poder.

El flamante quiebre que acaba de cristalizarse entre integrantes de la Corte Suprema de Justicia irrumpe en la agenda pública con cuestiones vinculadas a la transparencia y la ética, tan en presente en estos días. Aunque sin desplazar del primer plano los escándalos que golpean al gobierno de Javier Milei, potenciados al extremo por sus propias y exacerbadas disputas intestinas.

La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su mujer para investigar todos sus movimientos de fondos

Adorni y Bettina Angeletti, en 2023, en la Casa Rosada
Adorni y Bettina Angeletti, en 2023, en la Casa Rosada

El juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida alcanza también a Bettina Angeletti, la mujer del funcionario, y a la firma AS Innovación Profesional, de propiedad de ellos dos. El levantamiento había sido solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo la investigación penal. El objetivo es “reconstruir con precisión la evolución patrimonial, económica y financiera” de Adorni y su mujer.

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