El hijo del presidente electo defendió a Florencia Kirchner

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2019 • 12:52

El hijo del presidente electo Alberto Fernández, Estanislao Fernández, también cuestionó el rol de la prensa en los últimos años. A través de varias publicaciones en su cuenta de Twitter habló de "persecución mediática que le hicieron vivir a una familia".

En una serie de posteos, Estanislao se refirió al acoso que dice haber sido víctima. "Yo no olvido ni perdono chicxs. Yo no le voy a perdonar nunca a los medios hegemónicos haberme hecho creer que más de una persona tenía que estar presa solo porque no les pasaban guita. No les voy a perdonar nunca la forma en la que encubrieron la crisis de los últimos años", manifestó el hijo del presidente electo.

"No les voy a perdonar nunca la persecución mediática que le hicieron vivir a una familia. No les voy a perdonar nunca el acoso y violación de la intimidad que nos han hecho vivir a más de unx, yo incluidx", expresó Fernández notoriamente molesto.

En su tercera publicación, Estanislao se refirió a la situación de una "Florencia".

"No les voy a perdonar NUNCA lo que le hicieron a Florencia. No les voy a perdonar nunca el abandono que le dieron a la comunidad LGBTTTIQQA+ hasta que se volvió un tema "de moda", subrayó el hijo de Fernández el mismo día en que la expresidenta realizó su declaración indagatoria en el juicio por la obra vial en Santa Cruz.