Esteban Bullrich definió “qué es la grieta” en medio de la interna de PRO

El exsenador Esteban Bullrich volvió a involucrarse en la picante interna de PRO y utilizó las redes para compartir un mensaje. “La grieta es un mecanismo que usa y enfatiza las divisiones que existieron siempre como estrategia para ganar poder”, apuntó.

La última semana, el exsenador que fue diagnosticado con ELA cuestionó a Patricia Bullrich por rechazar el discurso antigrieta y señalar que no hay lugar “para respuestas tibias”, en medio de las tensiones en la oposición. A través de Twitter, el exlegislador abogó por la importancia del “diálogo” para superar los problemas que tiene el país.

“Querida, Patricia Bullrich. No confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando ”, afirmó el exsenador. Y agregó: “Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos”.

