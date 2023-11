escuchar

A horas de que comience la veda electoral de cara al balotaje del próximo domingo que enfrentará a Sergio Massa y Javier Milei, el expresidente Mauricio Macri reiteró su apoyo al libertario. “El que me siguió hasta el día de hoy no puede votar en blanco”, pidió el exmandatario a sus seguidores en una entrevista en el canal LN+. “Votar en blanco es decir le entrego el Gobierno a Chocolate”, aseguró en referencia a Julio “Chocolate” Rigau, el puntero bonaerense del peronismo que fue detenido con 48 tarjetas de debito mientras sacaba dinero de un cajero.

El expresidente realizó una comparación entre esta campaña electoral con la de 2015, que culminó con su triunfo sobre el candidato del peronismo, Daniel Scioli. “A lo único que han apelado otra vez es al miedo y esta campaña del miedo es mucho peor de la que me hicieron a mi contra Scioli”, afirmó y subrayó que en las encuestas que manejaba su equipo de campaña él estaba “muy por arriba” del aspirante del oficialismo, pero terminó triunfando por “solo 1,8%”. “Era la primera vez que se hacia una campaña de miedo tan agresiva”, expuso como una de las razones de su caída en los números.

“Milei está arriba claramente, entre 5 a 8 puntos”, remarcó Macri. El libertario cerró este jueves su campaña en la provincia de Córdoba, al igual que lo hiciera el exmandatario en 2015, aunque en el caso de Macri fue en la primera vuelta electoral. Milei triunfó en los comicios de octubre con el 33,5% en Córdoba, seguido de Juan Schiaretti, quien obtuvo el 29%, y Patricia Bullrich, quien cosechó un 22,6%. Muy atrás quedó Massa, con el 13,4%.

“Soy un poco cordobés”, broméo Macri y ratificó el buen vínculo que lo une a la provincia que a partir del 10 de diciembre gobernará Martín Llaryora, del mismo espacio político que Schiaretti. Córdoba puede ser clave en el balotaje del domingo. En 2015 Macri logró el 71,5% contra el 28,5% de Scioli en una diferencia que fue crucial para el triunfo de Macri. Desde La Libertad Avanza y el sector de Pro que acordó con Milei esperan conseguir una diferencia holgada que permita repetir la situación de 2015.

El exmandatario reiteró que su apoyo al economista es sin una contraprestación a cambio. “Todos los que desde Juntos por el Cambio decidieron colaborar lo hicieron desinteresadamente, sin pedir ningún cargo”, sostuvo, a pesar de que hay versiones periodísticas que afirman que desde hace semanas el entorno de Macri y el de Milei negocian eventuales cargos en caso de que el libertario triunfe el domingo.

Transparencia electoral

El exmandatario no esquivó la ambigüedad al ser consultado sobre la transparencia de las elecciones. “Siempre he sido muy cuidadoso en estas cosas”, dijo en un inicio, pero luego expresó que “[el peronismo] tiene un sistema clientelista de amenazar a la gente, de decirle que van a perder los subsidios, el carguito que tengan, de ir a buscarlos con listas y si no van pierden todo”. “Después también robarse las boletas, después amenazar a los fiscales del otro”, sostuvo.

“Lamentablemente es lo que uno tiene que enfrentar cada uno de esos domingos”, puntualizó en referencia a las jornadas electorales que lo tuvo como protagonista. “Es lógico que una fuerza nueva como La Libertad Avanza esté preocupada”, añadió.

El expresidente pidió “estar alerta”. “Nunca vi una campaña tan sucia y agresiva donde se haya usado al Estado de una manera tan grosera como se ha usado. Esto ha superado cualquier cosa que hayamos visto en el ciclo kirchnerista”, apuntó Macri y dirigió sus críticas hacia Massa.

Después de reconocer que el peronismo “cuidó” la boleta a Milei en las elecciones anteriores para relegar a JxC al tercer lugar, Macri aseguró: “Creo que la justicia electoral está trabajando para que no haya fraude”. La Cámara Nacional Electoral, dependiente del Poder Judicial, es la máxima autoridad en materia de elecciones y es el organismo que realiza el escrutinio definitivo, que tiene validez legal. La Dirección Nacional Electoral, a cargo del Ministerio del Interior, es quien se encarga del escrutinio provisorio.

LA NACION