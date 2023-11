escuchar

El intendente de la ciudad bonaerense de Campana, Sebastián Abella, anunció que votará al candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, en el balotaje del próximo domingo. El pronunciamiento no tendría nada de particular si no fuera porque el jefe comunal es del Pro y se diferenció, de esa manera, de la cúpula partidaria que ordenó encolumnarse detrás del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

“El domingo los argentinos vamos a optar entre dos opciones muy distintas. Desde mi rol de intendente, elijo a un dirigente con experiencia, volumen político y respeto por la democracia Argentina . Por eso, este domingo, voy a votar a Massa”, anticipó Abella en un mensaje que publicó este jueves en su cuenta de la red social X.

El domingo los argentinos vamos a optar entre dos opciones muy distintas. Desde mi rol de intendente, elijo a un dirigente con experiencia, volumen político y respeto por la democracia Argentina. Por eso, este domingo, voy a votar a @SergioMassa — Sebastian Abella (@SebaAbella) November 17, 2023

En la interna del Pro y Juntos por el Cambio (JxC), Abella jugó del lado de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli en las PASO contra Patricia Bullrich y Néstor Grindetti. Expiloto de Turismo Carretera (TC), el intendente de Campana ya había dado muestras de rebeldía al reunirse con ministros del gobierno nacional, como Gabriel Katopodis, de Obras Públicas.

Patricia Bullrich en una recorrida de campaña este año, acompañada por Sebastián Pasaglia, Sebastián Abella, Marcelo Matzkin y Cristian Ritondo fabian Marelli

Ahora, Abella se diferenció de Bullrich y del expresidente Mauricio Macri, máximos promotores de la alianza del Pro con Milei, en una postura que no siguieron otros dirigentes del estadio como Larreta y María Eugenia Vidal. El intendente de Campana justificó su postura en el hecho de que habrá que votar “entre dos opciones muy distintas”. Y pese a su pertenencia partidaria, se pronunció a favor de Massa.

LA NACION