Estela de Carlotto se refirió a las elecciones en Venezuela: “Maduro está ofendiendo a la memoria de Chávez”

Escuchar

En medio de las denuncias por fraude y los pedidos de líderes mundiales para que el chavismo presente las actas que muestran el presunto triunfo electoral de Nicolás Maduro en Venezuela, Estela de Carlotto condenó lo sucedido en los comicios del pasado domingo 28 de julio y acusó al actual mandatario venezolano de “no querer moverse” de su cargo y de ensuciar la figura del expresidente Hugo Chávez.

“No es fácil lo de Venezuela. Se ve claro que él ha trampeado… Yo no sé, será un dictador. De todas formas, los ha habido y los habrá, algunos son votados y son dictadores también”, ironizó y marcó: “ Está ofendiendo a la memoria de Chávez, está trampeando. No tiene boletas, no tiene nada ”.

Así, en diálogo con Radio 10, aseguró: “En América Latina tenemos que defendernos entre nosotros; todos tuvimos dictaduras y perdimos familias. Yo le digo a esa gente que está dormidita que no lloren, que vayan y griten. No tienen que tenerles lástima y no tienen que tener miedo de protestar”.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto Archivo

“Estamos pasando momentos muy difíciles”, analizó sobre el contexto socioeconómico y el gobierno de Javier Milei, al que calificó como “legal y votado”. “Todos los días hay dolores de cabeza, preocupaciones, indignaciones. Van a ver a genocidas y los diputados se quieren disculpar de una manera tonta, porque nadie les va a creer”, añadió, en alusión a los legisladores de La Libertad Avanza que visitaron a los represores Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti en la cárcel de Ezeiza.

Además de asegurar que se trata de “volver a un espacio más que metido en la mente de los argentinos”, expresó que la sociedad “no quiere tener más desapariciones y muertes”.

La presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo también se refirió al asesinato de Susana Beatriz Montoya en Córdoba, madre de Fernando Albareda, integrante de la agrupación H.I.J.O.S. y funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En la vivienda en donde encontraron a la mujer, escrito con lápiz labial en una pared, los homicidas dejaron un mensaje: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”.

“Lo que pasó en Córdoba es una intimidación general. Frente a esto, hay gente que sale a la pelea con indignación -que es lo que hay que hacer- o gente que se encierra en la casa con miedo a que le pase lo mismo”, lamentó y apuntó hacia la gestión presidencial: “Hay que tener el criterio de que este un gobierno legal votado, pero no por eso hay que soportar estas actividades que el Gobierno no condena. Estamos viviendo un momento muy difícil, pero las Abuelas y los organismos de derechos humanos estamos de pie y, en cuanto nos organicemos, vamos a salir”.

LA NACION