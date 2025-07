“Esto va a salir mal”: Máximo Kirchner encabezó un acto en Hurlingham y llamó a movilizarse en las calles

El titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, encabezó esta noche un acto en Hurlingham y llamó a la militancia a movilizarse contra el gobierno nacional, al que trató de “cruel, inhumano, agresivo y despectivo”. Además, calificó de “cobarde” al presidente Javier Milei y apuntó contra Peter Lamelas, el elegido de Trump como embajador de la Argentina.

“El Presidente está mirando con la nuca a los argentinos y a las argentinas. Si nos mira con la nuca, vamos a marchar y a marchar para mirarlo de frente. En la Argentina, nadie se agacha, nadie se rinde y no se pone de rodillas“, sostuvo en el acto que también contó con la presencia del intendente Damián Selci y la candidata a concejala de Fuerza Patria, Florencia Lampreabe.

Ante la militancia, el diputado nacional cuestionó los agravios del Presidente contra opositores que -según señaló- están generando un clima de “violencia permanente”. “Ese grado de intolerancia al que nos está llevando la palabra del Presidente, la acción del Presidente, es un veneno que debemos afrontar con un antídoto que es un pueblo con esperanza”, dijo.

Además, volvió a cuestionar al Gobierno por la condena de la Corte Suprema contra su madre y expresidenta Cristina Kirchner y aseguró que se trata de un “presidente cobarde que encarcela a la que le puede ganar la elección”. “No es más que un león de plastilina, de papel, que no ruge y que solo sabe cacarear”, chicaneó. En este contexto, pidió a los presentes que concurran a las urnas el 7 de septiembre, a pesar de su desencanto con el último gobierno kirchnerista.

Máximo Kirchner junto a la candidata Florencia Lampreabe en el acto partidario de Hurlingham La Cámpora

Por otro lado, cuestionó los recortes impulsados por la administración libertaria y aseguró que continuar con el mismo rumbo “va a salir mal”. “Me encantaría decirles que esto va a salir bien, pero va a salir mal. Es un ajuste absolutamente inservible que nos está condenando a poner de rodillas a una patria. Bastan de ejemplo las recientes declaraciones del embajador que envió Trump a nuestro querido país”, afirmó.

Esta semana, el empresario Peter Lamelas, el elegido del presidente de Estados Unidos como representante en la Argentina, defendió su candidatura ante el Senado norteamericano y prometió que trabajará para limitar la “influencia maligna” de China, entre otros países, en América Latina. Además, manifestó su voluntad de visitar todas las provincias para monitorear los acuerdos entre el gigante asiático y los gobiernos locales.

Sus declaraciones habían generado un fuerte rechazo de la oposición, entre ellos Cristina Kirchner. En sus redes sociales, la exmandataria compartió un texto titulado “Lamelas o Argentina”, en el que acusó al gobierno de Estados Unidos de querer interferir en la política doméstica. “Queda claro que a Trump, al igual que a Milei y al FMI, lo que les molesta es la democracia argentina: les molesta que el pueblo vote a quien quiera”, sentenció.

Esta noche, su hijo ratificó esta postura y convocó a la militancia a marchar “en defensa de la patria”. “La Argentina es un territorio en disputa y nuestro pueblo y nosotros como sociedad tenemos un gran desafío por delante: es si vamos a tener una patria libre, justa y soberana o si, deprimidos y tristes, vamos a entregarla a manos cipayas y extranjeras en vez de defenderla”, advirtió mientras el público repetía el canto “Patria sí, colonia no”.

Peter Lamelas, empresario elegido por Trump como embajador en la Argentina Captura

Y agregó: “Nos van a arrebatar el país si nuestro pueblo no abandona la postura de espectador y se transforma en protagonista de su propio destino. Un día nos vamos a levantar y si seguimos así no va a flamear el celeste y blanco en el mástil de nuestra bandera. Ese día no tiene que llegar jamás. No alcanza solamente con militancia, sino con un pueblo convencido de que tendrá que marchar por las alamedas de nuestra patria por su defensa”.

Además de esta convocatoria a la militancia, apuntó contra el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, a quien reclamó que intervenga para impedir la designación de Lamelas. “Quiero ver qué va a ser el canciller con este embajador que nos agredió, no a un sector político, sino a todos los argentinos”, expresó. “Que le reclame al gobierno de Estados Unidos que le mande otro embajador, que respete al pueblo argentino y que no se entrometa en su vida pública y privada”.