"Estoy tranquilo y con expectativas", dijo Rodríguez Larreta después de votar

Rodríguez Larreta votó pasadas las 10, en la Facultad de Derecho

Federico Acosta Rainis 11 de agosto de 2019 • 10:51

"Estoy tranquilo, con expectativas, esperando que la gente vaya a votar. La elección es obligatoria, es un día lindo en la ciudad así que es ideal para ir todos a votar", dijo esta mañana el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la jornada electoral de las PASO, minutos después de votar en la Facultad de Derecho del barrio de Recoleta.

Larreta votó a las 10.11 y fue el primero de los candidatos de Juntos por el Cambio en hacerlo. Fue en la mesa 537 con el número de orden 103. Llegó de la mano de su esposa, Bárbara Diez, a quien antes había acompañado a votar en otra mesa de la misma facultad. Durante ese trayecto se sacó varias selfies con vecinos que se acercaron a saludarlo.

El mandatario saludó a las autoridades de mesa, metió el sobre en la urna y después habló brevemente con los medios, afuera del edificio. "Espero que la participación sea muy alta. En general somos un país con mucha participación. Esta es la primera elección de una elección por etapas y es muy importante votar", señaló, y dijo que todavía no había hablado con el presidente Mauricio Macri.

"El operativo viene bien, está todo con normalidad. Que la gente se acerque a votar tranquila", dijo. También contó que hoy votará por primera vez su hija Paloma. Lo hará en la Facultad de Derecho, como lo hizo su padre, pero más tarde.

Luego de votar, el candidato se retiró a su casa donde, dijo, repetirá el almuerzo familiar con milanesas y ensaladas de todos los domingos y después dormirá una siesta. Alrededor de las 19 llegará al búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero, para seguir de cerca los primeros resultados electorales.

En el Café Tortoni

El día comenzó temprano para el jefe de gobierno porteño, el único candidato que lleva en estas elecciones el oficialismo para ese cargo. A las 8 en punto, vestido con remera celeste, buzo y jean negro, llegó al Café Tortoni de Avenida de Mayo para hacer un desayuno junto a los candidatos del oficialismo. Una ceremonia que ya es un ritual repetido durante las jornadas electorales.

Al primero que saludó al llegar, con un abrazo, fue a Marcos Peña, jefe de Gabinete de la Nación. De la comitiva participaron también el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli y otros precandidatos y referentes del Juntos por el Cambio en la ciudad: Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Maxi Ferraro, Ana María Bou Pérez, Diego García Vilas y Eduardo Macchiavelli.

Al mandatario, que durante el desayuno no tocó las medialunas pero se sirvió varias tostadas con queso y dulce, se lo vio de buen humor. Incluso bromeó sobre lo que había ocurrido en el mismo lugar durante las elecciones de 2017, cuando en medio de una nota en vivo se cayó un cuadro y le golpeó la nariz.

"Yo no creo mucho en las cábalas, esto es mas una tradición que una cábala. Es cierto que nos ha ido bien en las últimas elecciones así que no la vamos a cambiar", dijo a este medio sobre el escenario repetido del Tortoni. Consultado sobre si es necesario repensar las PASO, que hoy parecen una gran encuesta nacional, reconoció: "Es cierto. Creo que es una discusión para darnos después de la elección. Cuestionar los métodos electorales en medio del proceso electoral creo que no es bueno. Hay que discutirlo y revisarlo sin ninguna duda, pero más adelante".

"Rogelio Frigerio contestó el viernes muy claro todas las preguntas y las dudas. Hubo pruebas y no hay ningún riesgo, estamos confiados en que va a salir todo bien", respondió a LA NACION acerca de los cuestionamientos de la oposición sobre Smartmatic, la empresa a cargo del escrutinio provisorio.