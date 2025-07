Examen de residencias: explican el sistema del nuevo ranking y apuntan a una universidad ecuatoriana

Este sábado desde el Ministerio de Salud, que comanda Mario Lugones, brindaron más detalles del sistema que usarán para el nuevo ranking (orden de mérito) para las residencias médicas luego de que se definiera tomar a principios de agosto otro examen a aquellos aspirantes que hayan obtenido 86 puntos o más en el marco de las denuncias por un fraude masivo en la Villa Olímpica el 1 de julio. Así lo explicó el titular de la Secretaría de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches, quien además apuntó contra una universidad ecuatoriana.

“Aquellos que tengan congruencia entre el promedio de su carrera y el examen que dieron, van a tener que dar un oral. En el caso de alguien que está preparado (que no cometió fraude) va a ser un oral sencillo, no tiene por qué haber diferencia. Está previsto que la nota que recibieron el 1 de julio, aquellos que no tengan mas del 10% de diferencia con esa nota, la mantengan; es decir, van a entrar en el orden de mérito con ese mismo número”, indicó Vilches en diálogo con radio Mitre.

Sus aclaraciones llegan luego de que el viernes por la noche el Ministerio de Salud emitiera un comunicado para confirmar la nueva convocatoria en el corte que se había anunciado esta semana: los 86 puntos. El nuevo Examen Único será entre el 4 y 7 de agosto, y el proceso contará con expertos para analizar la coherencia de los 268 profesionales que deberán asistir.

En ese contexto, el funcionario continuó: “Esto no quiere decir que los 268 sean sospechosos. Hay muchos de ellos que seguro rindieron muy bien su examen. Si no, parece que todos están en sospecha y no es así. Lamentablemente hay que hacer un corte porque no puedo convocar a 15.000 residentes y ver cada caso en particular. Cuando ocurren estos problemas y hay sospechas de fraude, es verdad que pagan justos por pecadores, no lo voy a negar”.

Además, aseguró que esta cuestión “no se puede resolver de otra manera” y que quienes hayan estudiado “no van a tener ningún problema” en el examen. En contraste, indicó que “quien hizo las cosas mal no va a tener chances de hacer una especialidad en la Argentina”.

Fue tras ello que se refirió a las sospechas que apuntan contra alumnos ecuatorianos. Tal como expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en jueves, hay nueve alumnos de la Universidad Técnica de Manabí (UTM; ubicada en el oeste de Ecuador) que quedaron entre los 20 mejores en el Examen Único.

Fue eso principalmente lo que levantó las sospechas por parte del Gobierno. Además, aparecieron puntajes mayores a 90 (el máximo es 100) obtenidos por estudiantes recibidos en universidades extranjeras cuyos alumnos no solían aparecer entre los primeros 500 puestos.

Sin mencionar a la institución, Vilches manifestó en la misma línea: “No es un tema de xenofobia. En los veinte primeros puestos, nueve son ecuatorianos de una universidad que nunca ha tenido buena calidad en su educación. Vamos a tener que confirmar que eso es así”.

Y agregó: “No podemos dejar la salud de la comunidad en manos de tramposos. Los médicos que nos atiendan tienen que ser técnicamente aptos y honorables”.

El cuadro y la ruta del pendrive

Según un gráfico al que accedió LA NACION, y que encendió las alarmas en la cartera sanitaria, cada universidad presenta una distribución distinta de puntajes. Lo habitual es que esa distribución tenga forma de campana —lo que en estadística se conoce como una curva normal o campana de Gauss—, con un pico de alrededor de los 70 puntos, seguido por una caída progresiva hacia los extremos.

El gráfico que muestra el comportamiento anómalo de la curva de resultados en el exámen de residencias Gentileza: Ministerio de Salud de la Nación

Sin embargo, en algunos casos, especialmente entre postulantes de universidades ecuatorianas, la curva muestra un comportamiento atípico: luego del primer pico, vuelve a ascender marcadamente en los puntajes más altos, como 85, 90 o incluso 95. Este fenómeno se observa, por ejemplo, entre estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además del comportamiento anómalo de la curva, llamó la atención que, históricamente, los alumnos de estas instituciones no suelen superar, en promedio, los 50 puntos.

Al respecto, Vilches indicó que las preguntas del examen se guardan en un pendrive que toca cuatro puntos distintos del país [el dispositivo es enviado por correo] que son los lugares en donde se imprimen las copias de la prueba escrita. “Sería muy aventurado decir esto se vendió acá. Por lo tanto, el ministerio hacia adentro inició un sumario administrativo; también promovemos la acción penal correspondiente”, reveló.

Respecto a si existe la sospecha de que hay alguien dentro de la cartera filtró las preguntas, el funcionario se limitó a decir: “No puedo dar ninguna de esas informaciones porque no las tenemos. Sospechas tenemos un montón pero no nos podemos basar en eso”.

El comunicado de la universidad ecuatoriana

Por otro lado, el viernes la UTM emitió un comunicado en el que aseguró que la institución “no avala ni encubre actos individuales” que incurran en fraudes o delitos. “Exhortamos a que se investigue con base en el debido proceso y la seguridad jurídica. Posterior a ello, y de ser el caso, que se sancione conforme a la ley a quienes resulten responsables, sin generalizar ni atribuir a una universidad hechos que corresponden, en su caso, a conductas personales”, manifestaron.

Y agregaron: “Hacemos un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a ejercer su legítimo derecho a la información con responsabilidad, evitando afirmaciones que afecten injustamente la imagen institucional de una universidad que trabaja de forma honesta y transparente por el desarrollo de Manabí y el país. La UTM reitera su apertura a colaborar con los procesos de investigación que correspondan, enmarcada siempre en la ley, la verdad y el respeto a los derechos fundamentales.