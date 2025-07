“La ruta del pendrive”. Investigan cómo se pudo filtrar el examen de residencias médicas y hay detalles de la nueva prueba

El escándalo por las sospechas de fraude en el Examen Único para residencias en medicina, enfermería y bioquímica ahora cuenta con una investigación interna en el Ministerio de Salud para determinar de dónde surgió la filtración. Para hallarla, se pondrán bajo la lupa los tres puntos clave por donde circularon las preguntas, que se mantienen almacenadas en un dispositivo offline para evitar hackeos. Al mismo tiempo, las autoridades trabajan contrarreloj para definir y organizar la modalidad en la que los 268 médicos deberán volver a presentarse al examen.

Las medidas se deben a que las calificaciones, según las autoridades sanitarias nacionales, se alejan del patrón habitual registrado en años anteriores, tanto por el puntaje obtenido como por las universidades de procedencia. El punto de quiebre que tomaron para determinar quiénes quedan en la órbita de lo sospechoso es desde los 85 puntos o más en la nota final del examen. Pero no serán todos, sino únicamente quienes se postularon para acceder a las vacantes ofrecidas por la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Salud de la Nación justificó esta decisión en su competencia jurisdiccional sobre esos cargos.

“No podemos demostrar que se hayan copiado o que el examen se haya filtrado. Solo podemos comprobar que los resultados son irregulares”, señalaron fuentes de esa cartera a este medio.

¿Por qué se fijó el corte en 85 puntos? Según un gráfico al que accedió LA NACIÓN, y que encendió las alarmas en el ministerio, cada universidad presenta una distribución distinta de puntajes. Lo habitual es que esa distribución tenga forma de campana —lo que en estadística se conoce como una curva normal o campana de Gauss—, con un pico de alrededor de los 70 puntos, seguido por una caída progresiva hacia los extremos.

Sin embargo, en algunos casos, especialmente entre postulantes de universidades ecuatorianas, la curva muestra un comportamiento atípico: luego del primer pico, vuelve a ascender marcadamente en los puntajes más altos, como 85, 90 o incluso 95. Este fenómeno se observa, por ejemplo, entre estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Además del comportamiento anómalo de la curva, llama la atención que, históricamente, los alumnos de estas instituciones no suelen superar, en promedio, los 50 puntos.

El valor donde se cruzan de manera inusual todas las curvas está en los 85 puntos. Por eso, aquellos que obtuvieron 85 o más deberán volver a rendir. Eso generó un importante rechazo por parte de estudiantes que obtuvieron las más altas calificaciones durante toda su carrera universitaria y ahora deberán presentarse nuevamente al examen.

Algunos estudiantes denuncian que las sospechas en realidad surgieron por denuncias de los propios universitarios, y no por una revisión realizada por las autoridades responsables de la organización del exámen.

La ruta del pendrive

Las preguntas del examen de residencias suelen estar estrictamente resguardadas para prevenir posibles fraudes, como el que actualmente se investiga. Para evitar hackeos a plataformas online, la información se almacena en un pendrive. Ese dispositivo sale del Ministerio de Salud y se envía, a través del Correo Argentino, a las distintas sedes donde se tomará el examen.

Según fuentes de la cartera sanitaria, en alguno de esos tres eslabones podría haberse producido una filtración. La principal sospecha apunta a una fuga desde dentro del propio ministerio, motivo por el cual las autoridades iniciaron un sumario interno. Aunque no descartan una filtración en el Correo Argentino. Lo más improbable es que la filtración se haya producido en las sedes, ya que no habrían tenido tiempo para organizar todo el fraude.

¿Cómo será el nuevo examen?

Aquellos profesionales de la salud que obtuvieron un resultado igual o superior a 85 puntos en el examen que rindieron en el Parque Olímpico de la Juventud, en la Capital Federal, deberán presentarse a la evaluación una vez más. Según dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su programa de streaming Fake 7, 8, los médicos tendrán la posibilidad de rendir ese examen de manera oral para dilucidar rápidamente quién tiene los conocimientos propios de un puntaje tan alto. Quien pase satisfactoriamente esa instancia mantendrá la nota que obtuvo en el examen.

Ante la consulta de LA NACION, desde la cartera sanitaria informaron que en las próximas horas publicarán un comunicado con detalles sobre la modalidad de los nuevos exámenes que se tomarán en la ciudad de Buenos Aires. De los 268 profesionales que deberán reiterar la prueba, pertenecientes a más de 50 casas de estudios de la Argentina y del exterior, especialmente de Ecuador y Colombia, 68 egresaron de la UBA, 10 de la Universidad Nacional de Tucumán y 6 de la Universidad Nacional de Rosario, entre otros locales.

“Nos están metiendo a todos en la misma bolsa”

Juan Ignacio Sole, un médico que sacó 86 puntos y quedó entre los mejores resultados, manifestó su preocupación por la decisión que tomó el Gobierno para con todos y no con aquellos que generaron sospecha. “No es cierto que el ministerio investigó todo esto, es por denuncias que hicimos por posible fraude de parte de los extranjeros. Lamentablemente, nos están metiendo a todos en la misma bolsa”, dijo este viernes en diálogo con radio Mitre.

Tras ello, dio detalles de cómo se preparó para el concurso que se rindió en el Parque Olímpico de la Juventud, en Villa Soldati, con más de 5000 aspirantes, un examen de cuatro horas que consistió en 100 preguntas de elección múltiple. “Estoy desde agosto del año pasado, de lunes a lunes, estudiando de ocho a doce horas por día, y es por eso que pude quedar entre los primeros puestos”, sostuvo.

Además, reveló que en grupos de Facebook usuarios comentaron, de manera anónima, que les ofrecieron los exámenes que iban a tomar por “US$2.000, US$3.000 o hasta US$5.000”.

En paralelo, se demora el proceso de evaluación para los concursos de instituciones que adhieren a esa prueba, a través de la cual se asignarán las 7687 vacantes en los sistemas de salud nacionales, provinciales, de universidades y otros organismos. “¡Atención! Dadas las múltiples consultas que hemos recibido, queremos aclararles que, debido a que el examen de residencia se encuentra en revisión por denuncia de fraude, aún no se realizó el llamado para las entrevistas o el orden de mérito”, informó el Hospital Alemán, una de las instituciones que adhiere al Examen Único.

“Decisión apresurada”

Otro de los médicos que habló fue Mariano, que rindió el examen el pasado 1° de julio, obtuvo 92 y quedó 1° en el ranking. Él aspira a realizar la residencia de neurología del Hospital Juan P. Garrahan, que tiene un cupo anual.

Mariano compartió su testimonio en su cuenta de X y aseguró que lo que hizo el Ministerio de Salud fue “una decisión apresurada”.

“Estudié 15 meses, pagué un curso que te prepara para rendir, me rompí el lomo mis seis años de carrera previos en la Universidad Nacional de Córdoba para tener un promedio alto. Pero recibí la noticia de que Salud tomó la decisión apresurada de que todos los que obtuvimos más de 86 en el examen tenemos que volver a rendir, a raíz de un rumor por un supuesto fraude y venta del Examen Único, haciéndonos rendir en los próximos días”, planteó Mariano.

Además, contó que en este momento se encuentra de vacaciones en el extranjero y que en los próximos días no puede volver al país para rendir. “De todas formas, me resulta ilógico e injusto para los que obtuvimos nuestra nota de manera honesta. Siento mucha bronca e indignación en este momento. Me duele el corazón sentir que 15 meses más seis años de carrera de muchísimo esfuerzo se están yendo a la basura de esta manera”, expresó el joven médico.

Y consideró: “La medida es absolutamente injusta y beneficia a los que obtuvieron notas más bajas que 86, ya que es imposible volver a obtener la misma nota un mes después de rendir, donde los detalles más finos que hacen la diferencia no los tenés frescos. ¿Acaso me tendría que haber equivocado a propósito para obtener 85 y que no se me considere tramposo?”.

lCamila Gutiérrez, médica egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), también rindió el examen con el objetivo de ingresar en la residencia de anestesiología y obtuvo 86 puntos, por lo que deberá volver a presentarse a la evaluación tras la decisión del Gobierno.

“No estamos en contra de que se investigue y se reclame, pero no que se lleven puesta a gente honesta. Los que sacamos una nota meritoria respaldada por nuestro historial académico no merecemos volver a rendir el examen”, expresó la joven en diálogo con Urbana Play, en la misma línea que el resto de sus colegas que hablaron en varios medios.