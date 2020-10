Tensión en Guernica: duros enfrentamientos entre la policía y ocupantes de la toma en pleno desalojo Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

LA PLATA.- Fue un operativo "excelente". Esa fue la primera evaluación del fiscal de la causa por usurpación, Juan Cruz Condomí Alcorta, ante el desalojo concretado esta mañana en el predio de cien hectáreas de Guernica, Presidente Perón.

"Nos esperaron con todo: facas, púas, miguelitos. Gomeras con balines", expresó el agente del ministerio Público a La Nacion. "La prioridad fue que no haya heridos", relató. Pese a todo el esfuerzo al menos cinco agentes de seguridad y uno de los ocupantes resultaron heridos durante el lanzamiento. El fiscal a cargo de la UFI N°1 de Presidente Perón aseguró que el predio fue "recuperado".

En cambio el Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, evaluó que el desalojo tuvo "sabor amargo". Desde esa defensoría se informó que durante el operativo hubo un solo herido- que se lastimó con un fierro en el piso- y 20 personas aprehendidas por resistencia a la autoridad. Sin embargo el fiscal informó que son 35 los ocupantes detenidos.

"Nosotros no estamos de acuerdo con que el sistema penal regule tomas masivas. Es la política pública la que debe intervenir y así sucedió. Lamentablemente grupos radicalizados y sectores de izquierda llevaron la situación al extremo. Pero cuando se llevó adelante el desalojo no había gente en la toma-. Nosotros estábamos con tres funcionarios y no había gente más que la tensión razonable en esas situaciones. Todo desalojo es traumático", opinó Lorenzino.

"No hubo más que algunos actos de resistencia a la autoridad afuera porque adentro no había adultos ni niñas ni niños. Después algunos grupos llegaron y hubo situaciones de tensión. Nos hubiera gustado que acepten la propuesta del gobierno que era súper razonable. Los desalojos son desalojos. Siempre tienen sabor amargo".

Los ocupantes de la toma, en tanto, dijeron a La Nacion: "Miles de efectivos nos desalojaron, nos despojaron de lo poco que teníamos y ahora nos están persiguiendo por todo el barrio con gases lacrimógenos. Se escuchan disparos y hay varios detenidos y familias con heridos. No queremos más represión ni persecución. Hacemos responsables al gobernador Axel Kicillof, al ministro de Seguridad, Sergio Berni y a la ministra de Género, Estela Díaz, por lo que pase", sostuvo Emilia, una de las ocupantes de las cien hectáreas en Guernica, Partido de Presidente Perón.

Ni el gobernador Axel Kicillof, ni su jefe de Gabinete Carlos Bianco se mostraron en público esta mañana mientras se producía el lanzamiento. Ayer el ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés Larroque estuvo en Guernica intentando negociar una salida pacífica, según se informó.

