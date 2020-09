Exdiputado. Juan Emilio Ameri ganaba un sueldo bruto de casi 240.000 pesos

Al sueldo bruto de Ameri se sumaban otros 33.937 pesos de desarraigo y aquello en concepto de la opción de movilidad elegida para el régimen de pasajes Crédito: Captura Youtube LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2020 • 21:56

El exdiputado Juan Emilio Ameri, quien en el ejercicio de su función y durante la sesión remota de ayer en la Cámara de Diputados se mostró en imágenes de explícita connotación sexual con su pareja, cobraba un sueldo de 238.829,8 pesos, a lo que se sumaban otros 33.937 pesos de desarraigo y aquello en concepto de la opción de movilidad elegida para el régimen de pasajes. Estos datos surgen de su ficha para Directorio Legislativo, una fundación que promueve el fortalecimiento de dicho poder del Estado.

En los detalles que, según la representante de la fundación Noel Alonso Murray, otorgan cada dos años cada uno de los diputados y senadores se informa que Ameri reemplazó a Sergio Levy, quien ganó la banca en 2017, y que a pesar de ser legislador salteño nació en la Ciudad. Además, dejó varios casilleros incompletos: títulos académicos, empleados y actividad privada y pública previa. "Muchas veces, cuando no tienen un título no contestan", explicó Alonso Murray para PM, por LN+.

En los medios salteños señalaron que la pareja de Ameri, quien apareció en las imágenes junto a él, mientras exponía el diputado Carlos Heller, era incluso su asesora. Sobre ello, la representante de Directorio Legislativo sostuvo: "Formalmente no lo podemos comprobar. Él a nosotros no nos dijo que lo era. Nos fijamos en las fuentes oficiales de la Cámara de Diputados, que publican las listas de empleados y contratados, y no figura su nombre".

A pesar de ello, Alonso Murray comentó: "Que no esté ahí tampoco significa que no lo sea, es tan informal el sistema de nombramiento de asesores y empleados que podría ser. Falta muchísima información. Como fundación todo el tiempo exigimos pedidos de acceso a la información pública, para que se actualice esto".

En diálogo con Eleonora Cole, también explicó que este tipo de situaciones "generan un impacto enorme" en la sociedad y "tiran muchísimos esfuerzos hacia atrás". En referencia con ello, señaló que la legitimidad del Congreso "es tan baja" que "pasa un escándalo como estos y empiezan los cuestionamientos de para qué tener un Congreso que no funciona, que no sesiona, que no saca leyes, que no controla al Poder Ejecutivo".

Alonso Murray agregó: "Es un impacto enorme en términos de confianza e internamente para los propios legisladores. Es un cuerpo de muchas personas y hay gente que se toma con mucho compromiso la sesión, que está concentrada, atenta, debatiendo. Ese trabajo no se visibiliza y sí lo que pasó".

Luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidiera suspender a Ameri, con el acuerdo de los demás bloques, y que creara una comisión para evaluar los pasos a seguir, el mismo exlegislador blanqueó su renuncia, pasada la medianoche. La misma fue aceptada con 224 votos. Hubo tres abstenciones y el diputado de PRO Alfredo Schiavoni votó en contra.

El voto en contra de la renuncia

También para PM, Schiavoni aclaró su postura: "Entendí que había que rechazarle la renuncia para que actuara la comisión investigadora. Con los elementos que hay a la vista, me parece que la conclusión de la comisión tenía que ser la expulsión del diputado y no aceptarle la renuncia, por eso voté en contra de aceptarla".

El legislador de Pro dijo que, si Ameri hubiese sido expulsado, "quedaría inhabilitado para ocupar nuevamente cargos electivos o para desempeñar algún otro cargo en la función pública", mientras que con la renuncia "lo que decida la comisión viene en abstracto, porque [Ameri] no pertenece más al cuerpo".

Schiavoni admitió que "es cierto que no podés mantener el nivel de concentración durante tanto tiempo" en los debates virtuales, pero señaló que "este incidente se produjo a menos de dos horas de haber dado inicio a la sesión". Sobre ello, sostuvo: "Quien ocupa la representación popular en la Cámara de Diputados de la Nación argentina tiene que guardar las formas y el decoro, tiene que honrar el puesto para el que ha sido elegido por la voluntad popular. Estos supuestos no se dieron ayer".

El diputado también indicó que esta situación "no tiene ningún punto de comparación" con otras que ocurrieron durante las sesiones remotas. "Quedó claro con la acción de este exdiputado que no estaba directamente involucrado en lo que estábamos debatiendo, estaba mostrando una absoluta falta de respeto con la gente que lo eligió y con la labor que debe desempeñar un legislador", cerró Schiavoni.

Conforme a los criterios de Más información